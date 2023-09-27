У банков троятся триллионы

Прогнозы результатов работы российских банков в 2023 году становятся все более оптимистичными. Аналитики «Эксперт РА» ожидают прибыль сектора по итогам года более чем в 3 трлн руб., что на треть превышает рекорд двухлетней давности. Однако другие эксперты уже называют и такую оценку консервативной. Причем если в начале года заметную часть прибыли обеспечивала валютная переоценка и роспуск резервов, то в дальнейшем банкам помогут восстановившаяся чистая процентная маржа и комиссионный доход.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Чистая прибыль банковского сектора по итогам 2023 года может превысить 3 трлн руб. Такая оценка содержится в новом исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (с ним ознакомился “Ъ”). Аналитики постепенно улучшают прогнозы по банковскому сектору. Например, в начале сентября рейтинговое агентство АКРА прогнозировало годовую прибыль банков в размере более 2,6 трлн руб. В конце июля глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов консервативно оценивал показатель на уровне «чуть выше» рекордного значения 2021 года (2,36 трлн руб.).

Между тем результат двухлетней давности уже был побит за восемь месяцев, когда банки заработали более 2,37 трлн руб. Таким образом, за оставшиеся четыре месяца банки могут получить более 0,6 трлн руб., что все-таки будет ниже показателей предыдущих отчетных периодов.

Авторы исследования полагают, что основную прибыль, как и прежде, получат крупнейшие участники рынка.

Так, Сбербанк может заработать 1,5 трлн руб. (по итогам восьми месяцев — 1 трлн руб.), ВТБ ожидает прибыль в размере 400 млрд руб. Таким образом, на два госбанка придется более 60% прибыли сектора. Прибыль первой десятки банков, по оценке аналитиков, превысит 75% совокупного результата.

В «Эксперт РА» отмечают, что в 2023 году крупнейшие банки «существенно нарастили уровень чистой процентной маржи на фоне стабильности ключевой ставки, а также за счет конвертации валютных кредитов и фокуса на маржинальный розничный сегмент». Как ожидается, рост ключевой ставки (в настоящее время —13%, максимум с мая 2022 года) одновременно должен и поддержать процентные доходы банков. Так, по последним раскрытым данным, в корпоративном портфеле Сбербанка почти 50% приходится на кредиты с плавающей ставкой, у ВТБ это около 70%.

Кредитные организации за пределами первой сотни по активам также станут бенефициарами роста ставок. У них обычно большой объем размещений на межбанковском кредитном рынке, «поэтому при росте ставок они получают больше процентных доходов», тогда как пассивы не сильно увеличиваются в стоимости, пояснили в агентстве. Банки с 11-го по 100-е место по активам, по оценке «Эксперт РА», менее зависимы от колебаний ставок, поскольку имеют более высокую долю комиссий в структуре операционного дохода.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, 21 июня 2023 года: «Сегмент (розничного кредитования) сильно просел в прошлом году, но сейчас… восстанавливается быстро, и важно, чтобы он не рос быстрее, чем растут доходы людей».

Поддержку прибыльности сектора также окажет рост валютной переоценки, так как возвращение курса доллара к значениям 80–85 руб./$ до конца года маловероятно. В начале года курс находился чуть выше 70 руб./$.

В первой половине 2023 года большой вклад сыграли доходы от валютных операций и переоценки, а также традиционные комиссионные и процентные доходы, отмечает партнер Б1 Геннадий Шинин.

Прибыль в 3 трлн руб. при текущих результатах банковского сектора уже можно считать консервативным прогнозом, считает глава центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников. Он допускает, что рекордный уровень прибыли может для сектора стать новым ориентиром и в будущем, поскольку драйверы роста «имеют продолжительный эффект». «Банки адаптировались к санкционной повестке, калибруют свои риск-модели адекватно текущей ситуации»,— отмечает господин Шинин.

Вместе с тем эксперты обращают внимание, что валютная переоценка (хотя она и принесла банкам 0,5 трлн руб. прибыли) и высвобождение резервов — это разовые факторы. Поэтому важно, чтобы высокая прибыль «подкреплялась качественными, приносящими доход активами и устойчивыми денежными потоками», говорит господин Шинин.

Среди таких составляющих Михаил Матовников выделяет восстановившуюся чистую процентную маржу, которая позволяет компенсировать потенциальное замедление роста активов, а также чистый комиссионный доход, который считается надежным и стабильным источником прибыли.

Ольга Шерункова