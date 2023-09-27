Binance продала бизнес в России и переведет всех клиентов на CommEX

Криптовалютная биржа Binance сообщила, что продает весь российский бизнес компании CommEX без возможности обратного выкупа. Криптобиржа подчеркивает, что все активы российских пользователей «в безопасности и надежно защищены». Процесс перехода существующих пользователей на другую платформу займет до одного года. Сумма сделки не разглашается.

«Смотря в будущее, мы признаем, что работа в России несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований»,— приводит пресс-служба слова директора по соблюдению нормативных требований Ноя Перлмана.

В ближайшее время Binance проинформирует пользователей о переносе их активов на платформу CommEX. Недавно зарегистрированные пользователи, прошедшие процедуру верификации персональных данных, будут частично перенаправлены на платформу CommEX. Все биржевые сервисы в России Binance закроет в течение следующих нескольких месяцев.

«Несмотря на то, что финансовые подробности сделки остаются конфиденциальными, следует отметить, что в рамках этого соглашения Binance полностью прекращает свою деятельность в России. В отличие от сделок, ранее осуществленных международными компаниями в России, у Binance не останется права на получение части прибыли после продажи и возможности обратного выкупа долей в бизнесе»,— говорится в пресс-релизе.

26 августа Binance ограничила для россиян на торги любой валютой через Binance P2P (peer-to-peer, «от человека к человеку»), за исключением рубля. Это касалось клиентов, которые прошли верификацию «Знай своего клиента» (Know Your Customer, KYC) России. 6 сентября два отвечавших за российский бизнес топ-менеджера Binance объявили об уходе. Свои должности покинули директор Binance в Восточной Европе Глеб Костарев и директор в СНГ Владимир Смеркис.

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