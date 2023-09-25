Совфед переназначил Зорькина главой Конституционного суда

Совет федерации переназначил Валерия Зорькина на должность главы Конституционного суда (КС). Решение приняли единогласно — его кандидатуру поддержали все 153 сенатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Зорькин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Валерий Зорькин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Срок полномочий главы КС составляет шесть лет. Верхняя палата также утвердила кандидатуру Михаила Лобова на должность судьи КС.

Комитет Совета федерации (СФ) по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал палате снова назначить Валерия Зорькина председателем Конституционного суда (КС). Сенаторы также рекомендовали назначить Михаила Лобова на должность судьи КС. СФ рассмотрит эти вопросы на пленарном заседании сегодня, 25 сентября.

Глава КС поблагодарил сенаторов за оказанное доверие и заверил их, что будет «честно и добросовестно выполнять свои функции». «В принципе я уже нахожусь в таком возрасте, когда ко всякому готовился, и на это надо смотреть вполне прозаично. И вместе с тем радостно, потому что небеса распорядились так, что я живу, радуюсь, голова работает пока еще, мне так кажется»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Господин Зорькин возглавлял Конституционный суд с 1991 по 1993 год, он был вновь назначен на должность в 2003 году. В феврале 2023-го ему исполнилось 80 лет. Возрастной ценз для председателя КС в России не установлен. Сам он на сегодняшнем заседании поблагодарил сенаторов за доверие и сказал, что у него «голова работает пока еще», пообещав добросовестно выполнять свои функции.

Подробности — в материале «Ъ» «КС прирастает Европой».

Лаура Кеффер