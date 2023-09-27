Дональд Трамп от судов крепчает

Дональд Трамп и его команда признаны виновными в мошенничестве. Принадлежащую экс-президенту нью-йоркскую компанию Trump Organization ограничили в действиях и грозят наложить на нее штраф в сотни миллионов долларов. Однако это судебное решение вряд ли хоть как-то затронет экс-президента. Речь идет о гражданском иске — тюремного заключения он не предполагает, да и заставить Дональда Трампа выплатить штраф, по мнению экспертов, тоже вряд ли получится. Причем на этом фоне его популярность продолжает расти, и по некоторым опросам он уже заметно опережает Джо Байдена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

Во вторник судья Нью-Йорка признал бывшего президента Дональда Трампа виновным в мошенничестве, приняв сторону генпрокурора Нью-Йорка демократа Летиции Джеймс. Таким образом она доказала свою правоту в рамках гражданского иска против экс-президента и его бизнеса, следует из 35-страничного постановления судьи Артура Энгорона.

Судья также не удовлетворил прошение адвокатов Дональда Трампа прекратить делопроизводство по данному иску. И хотя основное решение уже принято, в ходе дальнейшего судебного разбирательства предстоит урегулировать еще вопрос штрафа, предположительно оценивающегося в сотни миллионов долларов.

Постановление суда также лишает бизнес Дональда Трампа некоторых лицензий в Нью-Йорке и предписывает надзор за ним независимому представителю.

Офис генпрокурора подал иск в отношении Дональда Трампа, Trump Organization и двоих его сыновей еще год назад — в сентябре 2022 года. В иске госпожа Джеймс утверждала, что Дональд Трамп «раздувал свой собственный капитал на миллиарды долларов», а его дети помогали ему.

В ноябре Дональд Трамп подал ответный иск на Летицию Джеймс, обвинив ее в том, что она злоупотребила своим положением на посту генерального прокурора с целью «причинить вред» ему, его семье и его бизнесу. Дональд Трамп характеризовал попытки генпрокурора как «безжалостный, пагубный, публичный и непримиримый крестовый поход» против него «с заявленной целью уничтожить его лично, финансово и политически».

Однако судья во вторник согласился с доводами прокуратуры Нью-Йорка, признав Дональда Трампа, членов его семьи и его организацию виновными в обмане банков и страховщиков.

Согласно вердикту суда, они применяли схемы, которые позволяли значительно завышать стоимость своих активов в документах, используемых при заключении сделок и обеспечении финансирования новых проектов.

Помимо Дональда Трампа и его детей среди обвиняемых — бывшие члены руководства Trump Organization и различные связанные с ней дочерние структуры.

Одновременно была удовлетворена также просьба прокурора о введении санкций против пяти адвокатов экс-президента за выдвижение в суде уже отклоненных в ходе расследования аргументов. Суд обязал их выплатить штраф в размере $7,5 тыс. Аргументы экс-президента и его защиты были «совершенно необоснованными ни с точки зрения закона, ни с точки зрения фактов», говорится в постановлении.

Тем временем, согласно комментариям представителя Дональда Трампа по юридическим вопросам Алины Хаббы, слова которой приводит The Hill, бывший президент немедленно подаст апелляцию на это решение.

«Сегодняшнее решение фундаментально ошибочно на всех уровнях. Важно помнить, что Trump Organization — это американская история успеха. Тот факт, что этот суд в упрощенном порядке… вынес решение такого масштаба, является оскорблением нашей правовой системы»,— заявила она. Заметим, что упомянутый госпожой Харбой «упрощенный порядок» означает, что судья вынес решение на основании имеющихся в деле документов, а не вызова и опроса свидетелей.

Как пояснил в беседе с «Ъ» глава юридической практики в Нью-Йорке Аркадий Бух, «речь идет о гражданском иске, по нему Дональда Трампа посадить не могут. Цель иска — доказать виновность в гражданском мошенничестве и установить штраф».

При этом взыскать этот штраф будет проблематично, считает юрист. По его словам, речь идет о решении судьи в демократическом штате. Но «если кто-то придет в суд во Флориде и попытается взыскать что-то с Трампа (у которого в Нью-Йорке почти ничего не осталось, поэтому придется искать в других штатах), судья республиканского штата может и не согласиться». Да и апелляцию юристы Дональда Трампа могут подать в другом, более дружественном штате, например, в той же Флориде, добавляет он. «Поэтому денег, я думаю, в Нью-Йорке не увидят еще долго»,— считает юрист.

Тем временем многочисленные судебные разбирательства продолжают играть Дональду Трампу на руку. Он «заявляет о политических преследованиях и наслаждается» позитивным трендом укрепления его позиций как лидера Республиканской партии, следует из опроса общественного мнения ABC News/Washington Post.

Опубликованный в воскресенье опрос показывает, что в гипотетическом матче-реванше в ноябре 2024 года Дональд Трамп на сегодняшний день имеет поддержку 51% избирателей, а Байден — лишь 42%.

Это на 3 пункта больше, чем в опросе в феврале для Дональда Трампа, и на 2 пункта хуже для Джо Байдена. При этом по сравнению с господином Байденом у экс-президента гораздо крепче поддержка в рядах его собственной партии.

62% членов Демократической партии и независимых демократов считают, что необходимо выставить на выборы кого-то другого, а не Джо Байдена. За экс-президента же готовы проголосовать 54% республиканцев и независимых избирателей, склоняющихся к консерваторам. 43% поддерживают других республиканских кандидатов.

Екатерина Мур, Вашингтон