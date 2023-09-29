Около 70% армян Карабаха уехало в Армению

Почти 85 тыс. армянского населения Нагорного Карабаха (или 70% от всего населения в 120 тыс. человек) с 24 сентября переехали в Армению. Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян.

«По состоянию на 6:00 (5:00 мск) из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 84 770 человек»,— написала Назели Багдасарян на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной).

28 сентября президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики. Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что в ближайшие дни в Карабахе может не остаться армянского населения.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями. По его словам, нужно быть готовыми к тому, что некоторые армяне решат уехать.

Исход армян из Карабаха начался после начала «антитеррористической операции» Азербайджана. Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян говорил, что в результате боевых действий погибли не менее 200 человек, были ранены 400.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Азербайджан разжег мир».

Анастасия Ларина