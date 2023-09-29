В Госдуму внесли проект закона об увеличении МРОТ до 19 242 рублей

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года до 19 242 руб. Он опубликован в думской электронной базе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,8 млн работников»,— сказано в пояснительной записке к законопроекту. В документе также говорится, что увеличение МРОТ в 2024 году составит 18,5% по сравнению с прошлым годом.

Авторы закона добавили, что в послании президента Федеральному собранию было дано поручение «об обеспечении с 1 января 2024 г. дополнительного повышения МРОТ на 10%». В документе также сказано, что с 2025 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной зарплаты должно составлять не меньше 48%.

Ранее стало известно о том, что Минтруд разработал двухступенчатую схему для выявления занятых в теневом секторе экономики. Эксперты поясняют, что вывод работников из тени необходим для формирования стабильной доходной базы региональных бюджетов.

Подробнее — в тексте «Ъ FM» «Минтруд заглянет в тень».

Петр Бузлаев