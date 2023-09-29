Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2024–2026 годы

Правительство внесло в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Расходы федерального бюджета в следующем году запланированы на уровне 36,6 трлн руб., в 2025 году — 34,4 трлн руб., в 2026-м — 35,6 трлн руб.

Как уточнили в правительстве, проект бюджета на ближайшие три года был сформирован с учетом необходимости исполнения социальных обязательств перед россиянами и решения задач, обозначенных президентом России. Он сверстан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития и подразумевает переход к росту экономики в 2024 году на уровне выше 2%.

Согласно законопроекту, доходы в 2024 году составят 35 трлн руб., в 2025-м — 33,5 трлн руб., в 2026-м — 34,1 трлн руб. Расходы федерального бюджета в 2024 году запланированы на уровне 36,6 трлн руб., в 2025-м — 34,4 трлн руб., в 2026-м — 35,6 трлн руб.

Одним из ключевых направлений в проекте указана адресная поддержка беременных женщин и семей с детьми. Предполагается, что на выплату единого пособия в 2024–2026 годах направят 4,4 трлн руб. Это позволит обеспечить пособием более 10 млн россиян, отметили в правительстве.

Еще около 1,6 трлн руб. направят на предоставление материнского капитала, более 482 млрд руб. — на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми. На поддержку граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, по программе социального контракта выделят свыше 100 млрд руб.

Проект бюджета на 2024–2026 годы был одобрен правительством 22 сентября. Бюджет следующего года сверстан с дефицитом в 0,9% ВВП. Относительно показателей действующего закона о бюджете на 2023–2025 годы доходы и расходы в следующем году вырастут значительно: в законе предполагалось, что поступления составят 27,2 трлн руб., траты — 29,4 трлн руб. Как пояснил премьер-министр Михаил Мишустин, такой прирост размера трат объясняется значительным увеличением финансирования мер по реализации послания президента.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Старое правило бюджета не испортит».

Милена Костерева