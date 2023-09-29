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Коммерсантъ FM
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Осенью на срочную военную службу призовут 130 тыс. человек

Путин подписал указ об осеннем призыве

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на срочную военную службу. Согласно документу, осенью в армию призовут 130 тыс. человек.

Будут призваны военнообязанные граждане, от 18 до 27 лет годные по состоянию здоровья и не состоящие в запасе. Осенний призыв начнется 1 октября и закончится 31 декабря 2023 года.

Замначальника управления Генштаба Владимир Цимлянский сегодня подчеркнул, что призывников не будут направлять в новые регионы для участия там в военной операции. После прохождения срочной службы они будут своевременно уволены и направлены домой, заверил он.

С 1 октября увеличится размер штрафа за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины (ст. 21.5 КоАП РФ). Максимальный штраф составит 30 тыс. рублей. Советующий закон подписал Владимир Путин 31 июля.

В весенний призыв 2023 на срочную службу было призвано 147 тыс. человек. В прошлом году осенний призыв начался на месяц позже — с 1 ноября, и продлился до 31 декабря. Перенос сроков произошел на фоне проведения частичной мобилизации, которая проходила с 21 сентября по 31 октября. На срочную службу в вооруженные силы в 2022 году призвали 120 тыс. человек.

Подробнее читайте в материале «Строем на воинский учет».

Александра Горошилова

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