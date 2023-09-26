Медведев: контракты с Минобороны с начала года заключили 325 тыс. человек

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев провел заседание по вопросам доукомплектования войск. В ходе него он рассказал о своей поездке в Донецкую народную республику, в которой осмотрел полигон и проверил подготовку военнослужащих. Также господин Медведев сообщил, что с начала года по 26 сентября на службу в интересах Объединенной группировки войск приняты более 325 тыс. человек.

«По данным Министерства обороны, то есть с 1 января текущего года по 26 сентября в интересах объединенной группировки войск приняты более 325 тыс. человек»,— рассказал зампред Совбеза.

Президент России Владимир Путин во время встречи с Александром Лукашенко заявил, что на 15 сентября контракт с Минобороны подписало 300 тыс. добровольцев. Указав на это число, президент подчеркнул, что нет необходимости приглашать для участия в боевых действиях «людей со стороны».

В марте 2023 года агентство Bloomberg со ссылкой на «источники, знакомые с планированием», сообщило о намерении властей России набрать 400 тыс. добровольцев. Это позволит избежать второй волны мобилизации в России.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова