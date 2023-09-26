ЦБ продлил запрет для нерезидентов на переводы за рубеж со счетов брокеров
Банк России на полгода продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов недружественных стран со счетов брокеров. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
«Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих»,— говорится в сообщении.
Впервые такие ограничения ввели 1 апреля 2022 года. В сообщении ЦБ сказано, что решение об их продлении «принято для поддержания финансовой стабильности». Последний раз ЦБ продлевал ограничения в апреле — до 30 сентября.
На заседании комитета Госдумы по финрынку 20 сентября заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что правительство рассматривает идею частичного восстановления валютного контроля, чтобы сдержать отток капитала в дружественные страны. На том же заседании зампред ЦБ Алексей Заботкин сказал, что регулятор не поддерживает ужесточение валютного контроля.
Подробнее — в тексте «Ъ» «Отток капитала сменил направление».