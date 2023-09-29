Глава ВТБ прогнозирует курс доллара по 150–250 при двойном курсе рубля

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что введение двух курсов рубля может привести к большой разнице между ними в долларовом выражении. Таким образом, один курс будет стоить 150 руб./$, другой — 250 руб./$. По его словам, нужно ограничиться существующими мерами валютного контроля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Костин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Андрей Костин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Но в принципе я против того, чтобы переходить к каким-то жестким административным мерам. Если мы введем два курса рубля, у нас один будет 150, а другой — 250, это точно. Поэтому этого не надо делать»,— сказал Андрей Костин на Международном банковском форуме в Сочи (его слова приводит РБК).

Андрей Костин полагает, что необходимо продолжать соблюдение тех мер валютного контроля, которые Центробанк уже ввел, и «постепенно возвращаться к более низким ставкам, к более стабильной ситуации».

«Я считаю, что у нас необычная ситуация, необычная рыночная ситуация. У нас слишком много геополитических факторов воздействующих, чтобы мы могли вводить какой-то набор еще, может быть, мер стабилизации или смягчения критериев или целевых показателей инфляции»,— добавил господин Костин.

Ранее глава Минэкономики Максим Решетников предложил ввести «мембрану по китайской модели» между внутренним и внешним рынком рубля для стабилизации курса. При этом, говоря о мембране, он отмечал, что речи о двух курсах не идет, поскольку «это крайне вредное явление для экономики».

В Китае установлены два курса юаня. Один — офшорный, другой — оншорный. Первый устанавливается рынком на торгах в Гонконге и странах Азии. Во втором случае китайский Центробанк каждый день определяет референсный курс, и в пределах 2% от него и колеблется юань.

Банк России выступил против сегментации валютного рынка и ограничений движения капиталов. Центробанк предупредил, что ведение такого механизма приведет к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка. В регуляторе полагают, что ограничения на движение капитала уместны только в качестве краткосрочных мер.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Выход в открытый осмос».

Анастасия Ларина