Глава Минстроя допустил, что часть разрушенных городов в новых регионах восстанавливать не будут

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин допустил, что некоторые разрушенные в результате боев города в присоединенных к России регионах восстанавливать не будут. Он сообщил, что не будут восстанавливать, например, Попасную на севере Луганской Народной Республики, от которой «ничего не осталось».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирек Файзуллин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Ирек Файзуллин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Сейчас в этих условиях где-то какие-то города, может, и восстанавливать не будем. Попасная — мы решили не восстанавливать. Потому что стотысячный город, ничего там не осталось, ничего там не делаем пока»,— сказал Ирек Файзуллин на заседании общественного совета при Минстрое (цитата по «РИА Новости»).

По словам министра, в Попасной «живут семь человек»: они не хотят покидать жилье и живут без воды, электроэнергии, тепла и газа. О том, что власти склоняются к тому, чтобы не восстанавливать Попасную, ранее говорил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Кроме того, как сообщил Ирек Файзуллин, восстановительные работы в Северодонецкой агломерации «толком не ведутся». По словам Ирека Файзуллина, в этом году российские субъекты, шефствующие над новыми регионами, потратили на их восстановление более 115 млрд руб.

Позднее пресс-служба Минстроя заявила, что восстановительные работы развернуты на всей освобожденной территории новых регионов. «Работы по восстановлению и развитию организуются повсеместно, в каждом освобожденном населенном пункте»,— говорится в сообщении на сайте министерства. В Минстрое подчеркнули, что все объекты на освобожденных территориях, требующие и подлежащие восстановлению, включаются в план восстановления.

Как обратили внимание «Ведомости», в проекте федерального бюджета на 2024–2026 годы появилась госпрограмма «Восстановление и социально-экономическое развитие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей». На ее реализацию в 2024 году планируется потратить 37,5 млрд руб. Однако в 2025–2026 годах средств на эту программу не предусмотрено.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина