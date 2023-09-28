Бомбу заложили прямо в конституцию

Парламент КНДР принял поправку к конституции, закрепляющий за страной право на развитие военной ядерной программы. Северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал это «историческим событием» и «мощным политическим оружием», отметив, что теперь ядерный статус его страны «увековечен». США, Южной Корее и Японии это совсем не понравилось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как утверждает северокорейский лидер Ким Чен Ын, его страна добивалась собственного ядерного оружия «длительной, суровой и беспрецедентной борьбой»

Фото: Reuters Как утверждает северокорейский лидер Ким Чен Ын, его страна добивалась собственного ядерного оружия «длительной, суровой и беспрецедентной борьбой»

Фото: Reuters

О внесении Верховным народным собранием (парламентом) КНДР изменений в конституцию в четверг сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Соответствующие поправки участникам сессии (среди которых был и северокорейский лидер Ким Чен Ын) представил председатель президиума собрания Чхве Рён Хэ. По его словам, КНДР намерена «в качестве ответственного ядерного государства ускоренно развивать ядерное оружие для гарантии прав страны на существование и развитие, сдерживания войны и защиты мира и стабильности в регионе и на планете» (здесь и далее цитаты по русскоязычной версии ЦТАК). Поправки получили, как следует из сообщения агентства, «полную поддержку и одобрение» собравшихся.

Выступивший следом Ким Чен Ын «самым большим успехом» КНДР за минувший год назвал «открытие периода бурного развития для совершения скачка в укреплении государственной обороноспособности и сил страны для сдерживания ядерной войны».

«Успешно выполнены главные задачи пятилетки по развитию оборонной науки и разработке системы вооружений, совершен стремительный скачок в разработке и внедрении мощных ударных ядерных средств нашего образца и новых систем стратегических вооружений, в силу чего ядерные стратегические вооруженные силы нашей республики продемонстрировали на весь мир свою надежность и ввергли враждебные силы в непреодолимую угрозу и страх»,— заявил он.

Ким Чен Ын напомнил, что год назад в том же Дворце съездов, где проходила нынешняя сессия, был принят «Закон о политике в отношении ядерных вооруженных сил», в котором говорится о праве КНДР на обладание ядерным оружием и отказе от переговоров по денуклеаризации. Основной миссией ядерных сил страны, согласно этому закону, является обеспечение состояния сдерживания, при котором противники Северной Кореи будут точно знать, что нападение на нее приведет к «их гибели» (см. “Ъ” от 10 сентября 2022 года).

Теперь право Пхеньяна на военную ядерную программу закреплено еще и в конституции.

Ким Чен Ын назвал это «увековечением политики республики по строительству ядерных вооруженных сил», добавив, что основной закон государства, то есть конституцию, «никто и ничем не вправе тронуть». «Это историческое событие… и мощное политическое оружие»,— объявил он. Собственного ядерного оружия Северная Корея, по его словам, добивалась «длительной, суровой и беспрецедентной борьбой», а потому считает его «самой дорогой и абсолютной силой для самостоятельности, справедливости и развития».

«Самым опасным военным государством» Ким Чен Ын назвал США. По его мнению, американцы стремятся выстроить трехсторонний военный альянс вместе с Японией и Южной Кореей, результатом чего должна стать «азиатская версия НАТО». «И сейчас из-за империалистических реакционных сил, бешенствующих в страсти к доминированию и осуществлении экспансионистской фантазии, в мировом масштабе реализуется структура "второй холодной войны", под серьезной угрозой оказывается существование суверенных государств»,— заявил он.

В этой ситуации КНДР, по словам ее лидера, «ни в коем случае» не должна отказываться от ядерного статуса, а наоборот намерена ускоренными темпами развивать ядерные силы. «Следует со всей силой реализовать работу по увеличению производства ядерных вооружений в геометрической прогрессии, по осуществлению разновидности ударных ядерных средств и их постановке на боевое дежурство разных видов войск»,— заключил он. Отметим, что в этом году Пхеньян уже провел рекордное количество ракетных пусков. При этом западные эксперты не исключают, что северокорейские власти впервые с 2017 года готовятся возобновить и ядерные испытания.

По оценке эксперта Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дарьи Селезневой, внесение поправок в конституцию КНДР — это символический шаг, призванный в очередной раз напомнить о том, что эта страна обладает ядерным оружием и более не намерена вступать в какие-либо переговоры по денуклеаризации.

При президенте США Дональде Трампе Вашингтон и Пхеньян предпринимали шаги по улучшению отношений, главной демонстрацией чего стали две личные встречи глав государств, однако добиться существенного прорыва в межкорейском урегулировании и разрешении ядерной проблемы не удалось, и для президента Джо Байдена это направление не стало приоритетным,— отметила эксперт в беседе с “Ъ”.— Ким Чен Ын же, поначалу проявлявший интерес и готовность к переговорам, впоследствии, судя по всему, разочаровался в этом. Результатом этого стал прошлогодний закон о ядерном статусе КНДР, а теперь еще и закрепление этого положения в конституции».

На действия Пхеньяна уже отреагировали в Токио и Сеуле. Генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно сказал, что власти «внимательно собирают информацию о действиях Северной Кореи, в том числе в военной сфере, и анализируют ее», «Развитие ракетно-ядерной (программы.— “Ъ”) Северной Кореи угрожает миру и стабильности как Японии, так и мирового сообщества, и это абсолютно неприемлемо»,— заявил он (цитата по ТАСС).

В южнокорейском Министерстве объединения, в свою очередь, сказали, что внесенные в конституцию КНДР поправки показывают «сильное нежелание» Пхеньяна отказаться от своей ядерной программы.

«В связи с этим мы еще раз подчеркиваем, что если северокорейский режим применит ядерное оружие, это будет его конец»,— предупредили в ведомстве.

В МИД Южной Кореи также сообщили, что спецпредставитель Республики Корея по делам мира и безопасности Корейского полуострова Ким Гон и его коллеги из США и Японии Сон Ким и Хироюки Намадзу в четверг обсудили поправки к Конституции КНДР (по видеосвязи). Как следует из сообщения ведомства, «представители трех стран решительно осудили открытое проявление ядерных амбиций Северной Кореи» (цитата по ТАСС). США, Япония и Южная Корея призвали КНДР вернуться за стол переговоров.

Напомним, Ким Чен Ын в середине сентября посетил Россию — это была его первая зарубежная поездка за несколько лет. 13 сентября с ним на космодроме Восточный встретился президент РФ Владимир Путин. Итогом поездки стала договоренность об укреплении двусторонних отношений в ряде сфер, включая экономическую и военную. Ким Чен Ын также пригласил Владимира Путина в Северную Корею. Ранее официальные лица РФ не раз говорили, что в обострении обстановки на Корейском полуострове виноваты США и их союзники.

Елена Черненко