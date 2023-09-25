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Коммерсантъ FM
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Baring Vostok продал коллекторское агентство ПКБ инвестору из РФ

Фонд американского инвестора Майкла Калви Baring Vostok продал мажоритарную долю в коллекторском агентстве «Первое клиентское бюро» (ПКБ) российскому предпринимателю Роману Ковалеву. Свои доли в ПКБ господину Ковалеву также продали инвестфонд Da Vinci Capital и основатель агентства Сергей Власов, сообщает РБК со ссылкой на два источника на рынке взыскания и собеседника, близкого к одной из сторон сделки. Информацию о сделке изданию подтвердили в ПКБ.

Гендиректор ПКБ Николай Клековкин заявил изданию, что 100% акций компании перешли к компании «Тинсайд», которой владеет господин Ковалев. Представитель бизнесмена отказался от комментариев.

Представитель Baring Vostok сказал РБК, что доля в ПКБ действительно продана, но не уточнил, кто является покупателем. В фонде заявили, что ПКБ был портфельной инвестицией Baring Vostok более десяти лет, и за это время агентство заняло лидерские позиции на рынке коллекторских услуг с долей около 20%.

Майкл Калви осужден в России на 4,5 года условно по делу о растрате средств банка «Восточный». Господин Калви и другой фигурант дела, француз Филипп Дельпаль, осужденный на 3,5 года условно, уехали из России в марте 2023 года.

Всего в деле семь фигурантов. Их обвинили в растрате 2,5 млрд руб. средств банка «Восточный» с помощью выдачи невозвратного кредита «Первому коллекторскому бюро» (позднее переименовано в «Первое клиентское бюро»). По данным следствия, «Восточный» потерял около 2,5 млрд руб. из-за невыгодного соглашения, согласно которому вместо возврата долга банк получил 59,9% акций Internationl Financial Technology Group. Их оценили в 3 млрд руб. при реальной стоимости 600 тыс. руб.

Другие фигуранты дела: Ваган Абгарян (также партнер Baring Vostok), директор компании по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов. Никто из фигурантов не признал вину.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Приговор дороже ночи».

Эрдни Кагалтынов

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