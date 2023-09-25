Газпромбанк и «Мечел» договорились о реструктуризации долга

Газпромбанк заключил с горно-металлургической компанией «Мечел» и Челябинским металлургическим комбинатом мировое соглашение о реструктуризации кредитных обязательств. Об этом сообщили в пресс-службе Газпромбанка.

В рамках соглашения предприятия должны выплатить долг в течение двух лет «на комфортных для сторон условиях».

Соглашение также предусматривает конвертацию задолженности в рубли и прощение части общего долга. «Это позволит "Мечелу" существенно снизить долговую нагрузку и сократить неурегулированные кредитные обязательства в кредитном портфеле с 15% до 3%»,— говорится в сообщении.

Речь идет о кредитном договоре от 2010 года, который был заключен между «Мечелом» и французским банком BNP Paribas. Средства направили на строительство рельсобалочного стана на ЧМК. Финансирование французскому банку предоставил Газпромбанк.

Кредит состоял из трех траншей. От BNP Paribas (€102,8 млн), Газпромбанка ($219,4 млн) и Unicredit (€89,2 млн). Сумма основного долга составляет 24,5 млрд руб. ($154,9 млн и €154,7 млн). «Мечел» должен был вернуть вернуть средства займа через BNP Paribas с 2013 по 2019 год.

В июле Арбитражный суд Москвы взыскал по иску Газпромбанка с группы «Мечел» и входящего нее ЧМК 11,9 млрд руб. Это решение было обжаловано в Девятом арбитражном апелляционном суде.

Подробнее читайте в материале «"Мечелу" меняют кредиторов».

Анастасия Ларина