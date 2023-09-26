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Коммерсантъ FM
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Апелляция утвердила 19 лет особого режима Навальному по делу об экстремизме

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобы защиты оппозиционера Алексея Навального на приговор по делу об экстремистском сообществе, по которому он получил 19 лет колонии особого режима. Об этом сообщает «Интерфакс».

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

При этом суд убрал из мотивировочной части формулировку «особо опасный рецидивист», но юридических последствий это изменение не несет. После решения апелляционного суда приговор вступил в силу. По словам адвоката, которые приводит агентство, 19-летний срок Алексею Навальному истечет 2 декабря 2038 года.

Все дела Алексея Навального

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4 августа Мосгорсуд по совокупности с предыдущим наказанием приговорил Алексея Навального к 19 годам особого режима. Особый режим был назначен как особо опасному рецидивисту. Алексей Навальный также был приговорен к штрафу 500 тыс. руб., ограничению свободы на три года, ему запрещены публикации в интернете сроком на десять лет.

Второй фигурант дела об экстремистском сообществе, технический директор YouTube-проекта Навального Даниэль Холодный, был приговорен к восьми годам колонии общего режима с запретом на размещение сообщений в интернете на четыре года и ограничением свободы сроком на год.

Поскольку приговор вступил в силу, Алексея Навального должны перевести в колонию особого режима. В настоящее время он содержится в колонии строгого режима №6 в поселке Мелехово Владимирской области.

Полина Мотызлевская

Фотогалерея

Как начинался суд над Навальным по делу об экстремизме

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Вместе с оппозиционером судят бывшего технического директора YouTube-канала «Навальный LIVE» Даниэля Холодного, который с марта 2022 года находится под арестом. Ему вменяется участие в экстремистском сообществе и его финансирование

Вместе с оппозиционером судят бывшего технического директора YouTube-канала «Навальный LIVE» Даниэля Холодного, который с марта 2022 года находится под арестом. Ему вменяется участие в экстремистском сообществе и его финансирование

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Сотрудники ФСИН у ворот колонии

Сотрудники ФСИН у ворот колонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Родители оппозиционера Анатолий и Людмила Навальные перед началом заседания

Родители оппозиционера Анатолий и Людмила Навальные перед началом заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Журналисты наблюдают за судом по видеосвязи

Журналисты наблюдают за судом по видеосвязи

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Адвокаты Вадим Кобзев (слева), Ольга Михайлова (третья слева) и Светлана Давыдова, между ними — Алексей Навальный. Справа — Даниэль Холодный

Адвокаты Вадим Кобзев (слева), Ольга Михайлова (третья слева) и Светлана Давыдова, между ними — Алексей Навальный. Справа — Даниэль Холодный

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Оппозиционному политику грозит до 30 лет лишения свободы по семи эпизодам уголовного дела

Оппозиционному политику грозит до 30 лет лишения свободы по семи эпизодам уголовного дела

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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Вместе с оппозиционером судят бывшего технического директора YouTube-канала «Навальный LIVE» Даниэля Холодного, который с марта 2022 года находится под арестом. Ему вменяется участие в экстремистском сообществе и его финансирование

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Сотрудники ФСИН у ворот колонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Родители оппозиционера Анатолий и Людмила Навальные перед началом заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Журналисты наблюдают за судом по видеосвязи

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Адвокаты Вадим Кобзев (слева), Ольга Михайлова (третья слева) и Светлана Давыдова, между ними — Алексей Навальный. Справа — Даниэль Холодный

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Оппозиционному политику грозит до 30 лет лишения свободы по семи эпизодам уголовного дела

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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