Апелляция утвердила 19 лет особого режима Навальному по делу об экстремизме

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобы защиты оппозиционера Алексея Навального на приговор по делу об экстремистском сообществе, по которому он получил 19 лет колонии особого режима. Об этом сообщает «Интерфакс».

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При этом суд убрал из мотивировочной части формулировку «особо опасный рецидивист», но юридических последствий это изменение не несет. После решения апелляционного суда приговор вступил в силу. По словам адвоката, которые приводит агентство, 19-летний срок Алексею Навальному истечет 2 декабря 2038 года.

4 августа Мосгорсуд по совокупности с предыдущим наказанием приговорил Алексея Навального к 19 годам особого режима. Особый режим был назначен как особо опасному рецидивисту. Алексей Навальный также был приговорен к штрафу 500 тыс. руб., ограничению свободы на три года, ему запрещены публикации в интернете сроком на десять лет.

Второй фигурант дела об экстремистском сообществе, технический директор YouTube-проекта Навального Даниэль Холодный, был приговорен к восьми годам колонии общего режима с запретом на размещение сообщений в интернете на четыре года и ограничением свободы сроком на год.

Поскольку приговор вступил в силу, Алексея Навального должны перевести в колонию особого режима. В настоящее время он содержится в колонии строгого режима №6 в поселке Мелехово Владимирской области.

Полина Мотызлевская