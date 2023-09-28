Силуанов: основной приоритет бюджета — обеспечение победы России

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что основным приоритетом бюджета РФ на 2024 год является обеспечение победы. Он заявил, что все необходимое для фронта и для победы в бюджет заложено.

«В структуре бюджета видно, что основной упор делается для обеспечения нашей победы — армия, обороноспособность, вооруженные силы, бойцы — все необходимое для фронта, все необходимое для победы в бюджете есть. Это немаленькое напряжение для бюджета, но оно безусловный наш приоритет»,— сказал господин Силуанов на пленарной сессии Международного финансового форума (цитата по ТАСС).

Другими важными направлениями для бюджета министр назвал выполнение взятых государством на себя социальных обязательств, а также инвестиции в высокотехнологичные отрасли.

Сегодня, 28 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что повышение расходов на оборону в 2024 году необходимо в условиях продолжающихся военных действий на Украине и гибридной войны, которая развязана против РФ.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».