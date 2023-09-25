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Коммерсантъ FM
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Минэкономики: инфляция в РФ будет на достаточно высоких уровнях в 2024 году

Решетников предложил аналог «китайской модели» для решения проблемы с рублем

Среднегодовая инфляция в России в 2024 году ожидается на уровне 7,2%, заявил глава Минэкономики Максим Решетников в ходе выступления в Совете федерации. По его словам, в целом инфляция в следующем году будет оставаться на высоких уровнях. Он считает, что помочь решить проблему с курсом рубля может аналог «китайской модели».

Глава Минэкономики Максим Решетников

Глава Минэкономики Максим Решетников

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Глава Минэкономики Максим Решетников

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Инфляция у нас декабрь к декабрю 7,5%, среднегодовая инфляция будущего года — 7,2%. Декабрь к декабрю 2024 года — 4,5%, мы рассчитываем, что она снизится, но тем не менее она будет на достаточно таких видимых уровнях весь следующий год»,— заявил министр (цитата по ТАСС).

Говоря о проблеме с национальной валютой, он предложил «некую мембрану между внутренним и внешним рынками рублей». «Ни в коем случае, не может быть два курса. Это крайне вредное явление для экономики, мы против этого»,— уточнил господин Решетников (цитата по «РИА Новости»).

По прогнозу Центробанка, в ближайшие месяцы инфляция в России продолжит расти и к концу 2023 года достигнет 6–7%. Регулятор объяснял это ослаблением рубля и тем, что внутренний спрос опережает возможности предложения. Минэкономики считает, что инфляция в 2024-м снизится до 4,5%. Инфляция в РФ с 12 по 18 сентября составила 0,13%, годовая превысила 5,6%.

Подробности — в материале «Ъ» «Рост на все деньги».

Лаура Кеффер

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