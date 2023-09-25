Малым ГЭС дольют денег

Минэнерго предлагает увеличить финансовый объем поддержки строительства малых ГЭС на 30 млрд руб. до 2035 года, то есть почти вдвое от текущего уровня. Инициатива позволит каждый год запускать до 82 МВт малых ГЭС. В Минэнерго надеются, что такая мера увеличит интерес инвесторов к отрасли и позволит более полно использовать гидропотенциал России. Малые ГЭС, в частности, нужны в энергодефицитных регионах, говорят в «Совете рынка». Однако крупный бизнес критикует идею, ожидая увеличения тарифной нагрузки на промышленность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Минэнерго направило в правительство обращение по расширению программы поддержки строительства малых ГЭС, рассказал журналистам замглавы Минэнерго Павел Сниккарс в кулуарах ежегодной конференции «Совета рынка» (регулятор энергорынков). «Мы предложили увеличить общую сумму, которая направляется на поддержку малых ГЭС, на 30 млрд руб. на период 2030–2035 годов, что позволит вводить до 82 МВт малых ГЭС в год»,— сообщил господин Сниккарс. Сейчас утвержденный объем поддержки малой гидрогенерации до 2035 года составляет 30 млрд руб. (в ценах 2021 года).

В России объекты ВИЭ — солнечные и ветряные электростанции, а также малые ГЭС (до 50 МВт) — строятся по программе поддержки зеленой генерации. Объекты поставляют электроэнергию по более высокой цене. Проекты строительства ВИЭ отбираются на конкурсе по наименьшей цене поставки.

В России по программе поддержки уже запущены 4,2 ГВт ВИЭ, среди которых пять малых ГЭС на 70,7 МВт. На последний конкурс в начале текущего года, где отбирались проекты малых ГЭС с запуском в 2027–2029 годах, не пришел ни один инвестор. Минэнерго предложило увеличить поддержку для привлечения инвесторов и «для более полного использования огромного отечественного гидропотенциала». Инициатива проходит согласование в правительстве, сообщил Павел Сниккарс. В России гидроэлектростанции строят «РусГидро», En+ и «Газпром энергохолдинг». Там не ответили на запрос «Ъ».

Глава «Совета рынка» Максим Быстров заявил «Ъ» на полях конференции, что такая инициатива — это вынужденная мера, но она может быть оправданной, если объекты будут вводиться в дефицитных регионах.

Максим Быстров считает, что показатели эффективности (предельный объем цены продажи электроэнергии по программе поддержки) для малых ГЭС «должны соответствовать реальному уровню затрат». При этом у ГЭС есть неэнергетические позитивные эффекты, которые можно было бы оплатить из федерального и региональных бюджетов, отметил он. Сейчас потолок цены поставки электроэнергии для малых ГЭС с запуском в 2030 году составляет 7,22 тыс. руб. за 1 МВт•ч, а к 2035 году показатель составит 6,1 тыс. руб. Инвестор на конкурсе снижает цену от потолка, чтобы стать победителем.

Дополнительные мощностные объемы поддержки увеличат ежегодный платеж за мощность в сегменте малых ГЭС к 2035 году на 15 млрд руб., то есть более чем в три раза, подсчитали в аналитической компании Ensolve. Расширение объемов рынка еще на 500 МВт однозначно позитивно для инвесторов в гидрогенерации и особенно машиностроителей, которые получат новый импульс для локализации производства, считают в Ассоциации развития возобновляемой энергетики (объединяет инвесторов в ВИЭ).

Промышленность критикует предложение Минэнерго. «Превышать ранее утвержденную сумму поддержки и наращивать тарифно-ценовую нагрузку на экономику нецелесообразно,— говорят в "Сообществе потребителей энергии" (объединяет промышленных потребителей электроэнергии).— Можно перераспределить средства внутри утвержденной суммы, а лучше снять барьеры для добровольного спроса, опробовать долгосрочные инвестиционные соглашения, задействовать меры поддержки промышленности, такие как субсидирование кредитной ставки и налоговые льготы».

Полина Смертина