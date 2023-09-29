Токаев: Казахстан не является анти-Россией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заверил, что его страна придерживается курса на сотрудничество с Москвой и не является анти-Россией. Так он прокомментировал в интервью «Казинформ» свои вчерашние слова, сказанные на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, о следовании санкционному режиму в отношении России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Казахстан не является анти-Россией, мы твердо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией, с которой нас объединяет самая протяженная граница в мире. Как я сказал на той пресс-конференции, у нас есть давние традиции сотрудничества в различных сферах, включая торговлю и гуманитарные связи»,— сказал президент. Он отметил, что считает санкционное противостояние контрпродуктивным для международных отношений, «которые подверглись эрозии в результате обострения глобальной ситуации».

Господин Токаев подчеркнул, что у Казахстана нет товаров, которые подпадают под санкционные ограничения. При этом он утверждает, что Казахстан не участвует в «так называемом параллельном импорте в Россию». «В то же время Казахстан вынужден учитывать санкционные ограничения и поддерживает контакты по этому вопросу с соответствующими международными организациями»,— добавил президент.

28 сентября Касым-Жомарт Токаев прибыл в Германию с официальным визитом. На встрече с немецким канцлером Олафом Шольцем господин Токаев заявил, что Казахстан однозначно будет следовать санкционному режиму в отношении России. «Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий направленных на обход санкционного режима, мне кажется, не должно быть» — сказал тогда президент.

Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Запад превратил Украину в «анти-Россию», объясняя причины спецоперации. Так 4 июля в ходе своего выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) он заявлял, что у российских границ «долгое время реализовывался проект создания из Украины “анти-России”». По его словам, по этой причине против России сейчас «ведется гибридная война». Термин «анти-Россия» присутствует также в статье Владимира Путина от 12 июля 2021 года. «Неизбежно пришло время, когда концепция ''Украина – не Россия'' уже не устраивала. Потребовалась ''анти-Россия'', с чем мы никогда не смиримся»,— писал президент.

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