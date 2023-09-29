Путин: осужденные участники СВО отдали жизни за Родину и искупили свою вину

Президент России Владимир Путин заявил, что осужденные, участвующие в военной операции на Украине, искупили свою вину. Такое заявление глава государства сделал в ходе встречи с бойцами вооруженных сил РФ, отличившимися в ходе боевых действий под Урожайным на южнодонецком направлении.

«Вместе с вами, практически в окопе, сражались еще два бойца. Они пришли добровольно в вооруженные силы из мест лишения свободы. Они погибли. Ну, во первых хочу сказать, что все мы люди. Каждый может совершить какие-то ошибки. Но они отдали жизнь за родину и они искупили свою вину в полной мере»,— сказал президент РФ (цитата по сайту Кремля). Он пообещал сделать все, чтобы оказать помощь их близким. После этого Владимир Путин предложил почтить память погибших участников СВО минутой молчания.

Во встрече с президентом приняли участие рядовой Иван Калашников (представлен к званию Героя России), ефрейтор Алексей Ивлиев, рядовой Вячеслав Тарасов (награждены орденами Мужества), а также старший сержант Виктор Хамаганов, который присутствовал по видеосвязи. Как сообщали Минобороны России и Кремль, это бойцы 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, отбившие атаку двенадцати бойцов ВСУ в районе поселка Урожайное на южнодонецком направлении. Двое военнослужащих в этом бою получили ранения.

В ходе с встречи с военнослужащими глава государства назвал их действия в бою под Урожайным героическими. «Я понимаю, что тогда когда идет бой об этом никто не думает, думаете наверняка о том как в боевом смысле работать, отражать атаку противника. Но у вас это получилось так, как это и называют сегодня после того, как стало известно. Это именно героизм»,— считает президент.

Также Владимир Путин рассказал, что получил устный и письменный доклад начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о мужестве и героизме российских военных во время боев в ходе спецоперации. Владимир Путин также сказал, что хотел бы обсудить с бойцами как с воюющими на переднем крае людьми ситуацию в зоне СВО: то, как организована боевая работа, поменялось ли что-то за последнее время, чего не хватает. Президент попросил рассказать ему, на что нужно было бы обратить внимание как «непосредственным командирам, так и тем, кто командует войсками повыше».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов