Пациенты приняли близко к сердцу

В 2023 году пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) испытывают меньше проблем с доступностью медпомощи и терапии, чем в 2022 году, однако показатели до сих пор не вернулись на уровень 2021 года. Таковы результаты исследования Всероссийского союза пациентов. По данным организации, 35,8% льготников не получили положенные им бесплатные лекарства; в 2022 году таких респондентов было 39%, а в 2021 году — всего 19%. Эксперты признают, что санкционные ограничения усугубили проблему с обеспечением лекарствами, но говорят, что «могло быть и хуже». В Россздавнадзоре “Ъ” заявили, что жалоб от «сердечно-сосудистых» пациентов на отказ в бесплатных лекарствах в последнее время нет. В Минздраве говорят о росте числа пациентов, бесплатно получающих препараты в рамках федерального проекта борьбы с ССЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Всероссийский союз пациентов (ВСП) совместно с центром гуманитарных технологий и исследований «Социальная механика» изучили доступность терапии ССЗ в России в 2023 году. С 19 июня по 10 июля они опросили 1014 пациентов из 78 регионов, в том числе 226 человек, в последние два года перенесших инфаркт миокарда. Кроме того, авторы провели 20 экспертных интервью с кардиологами из восьми регионов РФ с опытом работы в поликлинике более двух лет.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ССЗ являются основной причиной смерти во всем мире. Эта группа болезней остается основной причиной смерти и в России, заявлял министр здравоохранения Михаил Мурашко в 2021 году. В стране действует федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Россияне, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, аортокоронарное шунтирование и некоторые другие состояния, должны бесплатно обеспечиваться лекарствами в течение двух лет с даты постановки диагноза и (или) выполнения хирургического вмешательства. В перечень входят 23 международных наименования лекарств.

Исследование ВСП показало: две трети пациентов видят улучшения в системе медицинской помощи при ССЗ за последний год. Треть пациентов улучшений за последний год не заметили. Причем в 2023 году таких граждан больше, чем в 2021 году (19,6%), но меньше, чем в 2022 году (45,5%).

В 2023 и 2022 годах гораздо больше пациентов льготных категорий испытывали сложности с получением лекарств в сравнении с 2021 годом. 35,8% льготников не получали положенные им лекарства по независящим от них причинам (в 2022 году таких респондентов было 39%, в 2021 году — 19%). С отсутствием льготных препаратов в аптеке в 2023 году столкнулись 42,5% опрошенных — это меньше, чем в 2022 году (56,2%), но гораздо больше, чем в 2021-м (26,5%). Из-за трудностей с получением рецепта в 2023 году 53% льготников покупали препараты, положенные им бесплатно (в 2022 году — те же 53%, в 2021 году — 32,6%). Источник из сферы здравоохранения называет одну из возможных причин: рецепт выписывается по действующему веществу, поэтому граждане покупают препарат, если хотят его от конкретного производителя.

Опрос продемонстрировал растущие масштабы нарушений прав пациентов с ССЗ. Ожидание приема кардиолога более 14 дней по-прежнему самая частая ситуация: как и год назад, об этом говорят 60% опрошенных (против 39% в 2021 году). С отсутствием кардиолога в поликлинике пациенты сталкивались реже, чем в 2022 году (43,5% против 52,4%), но чаще, чем два года назад (33,3%). На длительность очереди на диагностику (ЭКГ, ЭХО, анализы) с каждым годом жалуются все больше россиян: в 2021 году с такой проблемой столкнулись 28,4% опрошенных, в 2022-м — 36,4%, в 2023-м — 40,8%. Проблема ожидания скорой более 20 минут в связи с симптомами острого ССЗ даже на фоне пандемии в 2021 году была менее выражена, чем в 2023 году: 29,5% против 36,6%. С невозможностью пройти плановое стационарное лечение ежегодно сталкиваются около четверти опрошенных. А высокий уровень обращений пациентов с ССЗ к платной медицине (45,4%) свидетельствует, по мнению авторов исследования, о проблемах с реализацией пациентами права на бесплатную медпомощь. С 2021 года доля воспользовавшихся услугами частных врачей выросла на 10 процентных пунктов.

Сопредседатель ВСП Юрий Жулев настаивает, что решить проблемы пациентов могли бы, например, совершенствование процессов планирования и обеспечения льготными лекарствами и расширение количества аптек, участвующих в этой программе.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов указывает: если раньше основной пул проблем приходился на особенности работы системы госзакупок, то последние два года к ним подключились санкционные ограничения и вызванные ими сложности с логистикой. Однако он не считает ситуацию чересчур тревожной: «Основной ассортимент препаратов на рынке остается, и глобально ситуация с лекобеспечением, в том числе льготников, относительно благоприятная. Могло быть объективно хуже, но наша система здравоохранения справилась». О том, что проблема дефицита льготных кардиологических препаратов, возникшая в связи с перебоями в поставках в 2022 году, сейчас решается, говорит и кардиолог телемедицинского сервиса «Доктис» Мураз Шамбатов. По его словам, многие из таких лекарств уже замещены аналогами.

В последнее время жалоб от пациентов с ССЗ на необеспечение бесплатными лекарствами не было, сообщили “Ъ” в Росздравнадзоре. В Минздраве с 2021 по 2023 год наблюдают тенденция к увеличению количества пациентов, бесплатно получающих препараты в рамках федерального проекта. Так, по итогам 2021 года более 673 тыс. пациентов бесплатно получили необходимые лекарственные препараты, более 824 тыс. пациентов — в 2022 году и 754 тыс. пациентов — по состоянию на 1 сентября 2023 года. В Минздраве подчеркнули, что проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» неоднократно расширялся, и эти меры благоприятно скажутся на достижении национальных целей по снижению смертности от ССЗ и увеличению общей продолжительности жизни.

Наталья Костарнова