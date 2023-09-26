Государство бюджету штраф не выпишет

Правительство предлагает отказаться в 2024 году от плановых проверок государственных и муниципальных больниц, поликлиник, детских домов, школ и детсадов — проверки заменят на профилактические визиты. Профилактика будет обязательной и позволит минимизировать риски на объектах чрезвычайно высокого и высокого риска. При этом контролеры вместо штрафов за нарушения будут выписывать предписания по их устранению — это поможет соцобъектам сохранить средства на развитие.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Минэкономики подготовило проект постановления правительства, предусматривающий в 2024 году особый режим контроля и надзора за социальными учреждениями. Так, контролеры не смогут проводить плановые проверки больниц, поликлиник, детских домов и приютов, школ и детсадов, школьных столовых и других учреждений социального питания детей, которые относятся к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска. На таких объектах будут проводиться профилактические визиты.

В 2022 году, напомним, в Белом доме обнаружили, что из-за моратория на плановые проверки бизнеса надзорные органы сконцентрировали контрольные мероприятия на социальных учреждениях, соответственно нарастив объемы штрафов за нарушения. Ситуация, при которой средства, выделенные бюджетом на модернизацию образования и расширение доступности социальных услуг, перетекают на уплату растущих штрафов, Белый дом не устроила. Поэтому с 2023 года правительство уже заменило плановые проверки на профилактические визиты в отношении школ и детских садов.

По данным Минэкономики, за девять месяцев 2022 года в отношении школ контролеры провели 50,3 тыс. проверок и 58,8 тыс. профилактических визитов. В 2023 году число проверок сократилось до 21,3 тыс., а профилактических визитов — выросло до 128,2 тыс. В отношении детсадов в 2022 году насчитывалось 19,4 тыс. проверок и 26,7 тыс. профвизитов, в 2023 году — 2,2 тыс. и 57,4 тыс. соответственно.

В аппарате курирующего реформу контрольно-надзорной деятельности Дмитрия Григоренко напоминают, что у государства существует достаточно инструментов для контроля соблюдения законодательства в системе образования и в сфере оказания социальных услуг населению.

«С начала года в школах и детских садах проводятся профилактические мероприятия, что позволяет сместить акцент с фиксации нарушения на его предотвращение. В этой же логике подготовлен проект постановления, расширяющий количество социальных объектов для проведения профилактических мероприятий»,— объясняют там.

Согласно законопроекту, профилактический визит будет носить обязательный характер, учреждения не смогут от него отказаться, что должно обеспечить безопасность на объектах. В рамках визита контролеры могут проводить осмотр, отбор проб, экспертизу и другие контрольные действия. При выявлении нарушений надзорный орган выдает предписание об их устранении, но не накладывает штраф.

При надлежащем устранении нарушений учреждение в итоге не привлекается к административной ответственности. Предполагается, что такой подход позволит минимизировать практику неэффективного перекладывания бюджетных средств из одной статьи бюджета в другую и направить их на решение задач модернизации социальной инфраструктуры и улучшения качества услуг.

Проектируемое регулирование должно распространиться на все виды контроля в соответствии с законом «О госконтроле» (248-ФЗ), в том числе на санитарно-эпидемиологический контроль, пожарный надзор, контроль в сфере медицинской деятельности.

Диана Галиева