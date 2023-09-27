В бюджете запланировано поступление 114,5 млрд руб. безвозмездных сборов с бизнеса в 2023 году

Правительство планирует, что федеральный бюджет в 2023 году получит 114,5 млрд руб. по статье о безвозмездных поступлениях от негосударственных организаций, в том числе при продаже активов иностранными компаниями. Эта статья бюджета пополняется с декабря 2022 года, когда была введена комиссия по продаже иностранцами активов в РФ, которая называется добровольной.

Информация о запланированных поступлениях содержится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов, на документ обратил внимание РБК. В 2023 году доходы от «прочих безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в федеральный бюджет, в том числе связанных с продажей активов иностранными компаниями» составят примерно четверть от всех безвозмездных поступлений. В число последних также входят доходы от возврата неиспользованных субсидий и трансфертов.

К 22 сентября сумма безвозмездных поступлений в бюджет составила 73,3 млрд руб. Около 3 млрд руб. бюджет получил в декабре 2022 года. В 2024 году ожидается поступление только 2,1 млрд руб., а в последующие два года таких доходов не планируется.

В декабре 2022 года правительственная комиссия по иностранным инвестициям определила условия, которым должна соответствовать сделка по продаже российских бизнесов компаниями из «недружественных стран». Безвозмездный платеж со сделки должен составлять не менее 5% от рыночной стоимости бизнеса, если дисконт при продаже составляет менее 90%, и не менее 10% рыночной стоимости, если дисконт превышает 90%. Кроме того, инвесторы из «недружественных» стран должны предоставить не менее 50% дисконта при выходе из российских активов.

Подробнее о правилах — в материале «Ъ» «Невозвратный билет на Запад без багажа».

Леонид Уварчев