Песков не хочет комментировать избиение сыном Кадырова поджигателя Корана

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, объявляя о начале традиционного пресс-колла, заявил, что ситуацию с сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом комментировать не будет. Ранее Рамзан Кадыров подтвердил, что его сын избил содержащегося в СИЗО Грозного Никиту Журавеля, который сжег Коран.

На уточняющий вопрос «Ъ FM», почему он не будет комментировать эту тему, представитель Кремля ответил: «Не хочу».

Никита Журавель был задержан 20 мая после публикации видео сожжения Корана в районе Соборной мечети в Волгограде. Суд арестовал его на два месяца, а дело передали в Чечню. Молодой человек находится в СИЗО в Грозном.

16 августа Татьяна Москалькова рассказала, что получила обращение Никиты Журавеля об избиении сыном Рамзана Кадырова. Она поручила омбудсмену Чечни Мансуру Солтаеву разобраться в ситуации. Тот заверил, что в Чечне «никто не может быть подвергнут истязаниям и избиению» и по инциденту проведут проверку. Вчера, 25 сентября, Рамзан Кадыров заявил, что «гордится поступком Адама», поскольку надругательством над святынями занимаются «провокаторы и предатели».

Подробности — в публикации «Ъ» «Поджигателя Корана ждут в чеченском суде».