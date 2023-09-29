Указом Путина украинским гражданам разрешено въезжать в РФ по паспорту Украины
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий перечень документов, необходимых украинскому гражданину для въезда в РФ и выезда из нее. Оформлять визу для этого не нужно. Согласно документу, гражданам Украины разрешено въезжать в Россию, в частности, по украинскому паспорту. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
В перечень документов, по которым гражданин Украины может въезжать в РФ и выезжать из России, также входят:
- паспорт украинского гражданина для выезда за границу;
- дипломатический паспорт;
- служебный паспорт;
- свидетельство о рождении (для детей до 16 лет);
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу законного представителя несовершеннолетнего с указанием информации о ребенке (если гражданин пересекает границу с несовершеннолетним);
- удостоверение личности моряка (при наличии судовой роли или выписки из нее);
- удостоверение личности на возвращение на Украину (только для возвращения на Украину);
- удостоверение члена экипажа воздушного судна.
Отмечается, что въехать в Россию с вышеперечисленными документами граждане Украины могут, даже если их срок действия истек.
В документе также говорится, что несовершеннолетний гражданин Украины может выехать из РФ совместно с одним из своих законных представителей. Если выезд осуществляется без законного представителя, то ребенка должно сопровождать совершеннолетнее дееспособное лицо, на которого оформлена доверенность одного из представителей.
Кроме того, в указе говорится, что граждане Украины и без вышеперечисленных документов могут выехать из России через сухопутную границу, если у них есть копия заключения об установлении личности иностранного гражданина. Этот документ выдается территориальным органом МВД РФ.