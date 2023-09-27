Набиуллина высказалась против китайской модели для финансового рынка РФ

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 26 сентября прочитала лекцию для студентов экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. В ходе лекции госпожа Набиуллина в том числе высказалась против «китайского пути» и заявила, что сегментирование внутреннего и внешнего валютного рынка — это движение назад для России. 25 сентября с таким предложением выступил глава Минэкономики Максим Решетников.

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Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Кто нам предлагает вот это использовать, наверное, забывают посмотреть, что Китай уже несколько десятилетий, два десятилетия как минимум, пытается либерализовать движение капитала, финансовые рынки и так далее. Зачем нам двигаться назад, я не понимаю»,— заявила председатель ЦБ.

По ее словам, ни один опыт «нельзя скопировать». «Я думаю, все это прекрасно знают, везде различаются условия»,— сказала она. В качестве примера таких различий Эльвира Набиуллина привела факторы китайской экономической системы — управляемый курс, множественность процентных ставок, ограничение на движение капитала.

25 сентября глава Минэкономики Максим Решетников в качестве решения проблемы высокой волатильности рубля и инфляции предложил изучить китайский опыт, в котором рынок подразделяется на внутренний и внешний. По его словам, создание российского аналога китайской модели обсуждалось с ЦБ. При этом в регуляторе отнеслись к этой идее скептически, заявив, что ограничения на движение капитала могут быть только краткосрочными мерами, но не инструментом долгосрочного влияния на рыночный уровень обменного курса.

Полина Мотызлевская