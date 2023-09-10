Выборы-2023. Главное к этому часу

С 8 по 10 сентября в 85 регионах России проходит трехдневное голосование на выборах разных уровней — губернаторов, депутатов заксобраний, глав и депутатов муниципальных образований. Основным его днем станет воскресенье. В этом году в 24 субъектах используется Дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Первые итоги

Губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа по результатам тайного голосования депутатов избран Дмитрий Артюхов («Единая Россия»).

Явка

В голосовании на выборах губернатора Воронежской области приняли участие более 36,59% избирателей.

приняли участие более 36,59% избирателей. В Краснодарском крае в первый день выборов явка на выборах разных уровней составила 24,11%.

в первый день выборов явка на выборах разных уровней составила 24,11%. В Липецкой области явка на довыборах в Госдуму за два дня составила 23,74%, на довыборах депутатов городской думы Краснодара — 11,49%.

явка на довыборах в Госдуму за два дня составила 23,74%, на довыборах депутатов городской думы Краснодара — 11,49%. В Нижегородской области на выборах губернатора проголосовали 35,6% избирателей.

на выборах губернатора проголосовали 35,6% избирателей. В Омской области на выборах губернатора явка к утру 10 сентября составила 18,82%.

на выборах губернатора явка к утру 10 сентября составила 18,82%. В Орловской области она достигла 43,81%.

она достигла 43,81%. Явка на выборах в Прикамье за два дня голосования составила 10,44%.

за два дня голосования составила 10,44%. К вечеру 9 сентября явка на выборах в Заксобрание Ростовской области составила 29,6%.

составила 29,6%. В Ярославской области по итогам двух дней проголосовали 17,53% избирателей.

по итогам двух дней проголосовали 17,53% избирателей. Избирательные участки в ДНР из-за высокой явки (74,01% на выборах депутатов народного совета республики и 68,32% на выборах депутатов донецкого горсовета) закроются не в 20:00, а в 15:00.

Работа ДЭГ

В первый день голосования ЦИК получил 213 обращений, больше всего было жалоб на нестабильную работу ДЭГ в Москве.

По словам Эллы Памфиловой, менее чем за два дня было заблокировано более 15 тыс. DDoS-атак на ресурсы ДЭГ. В Москве атаки на сервер 8 сентября стали причиной задержки СМС для онлайн-голосования.

Нарушения

Председателя УИК №1246 в Москве временно отстранят от работы после сообщений о фальсификации на выборах мэра города, бумажные бюллетени проголосовавших 8 сентября аннулируют.

временно отстранят от работы после сообщений о фальсификации на выборах мэра города, бумажные бюллетени проголосовавших 8 сентября аннулируют. В селе Сенцово Липецкой области полиция изъяла урну для голосования на участке №15-32 после жалобы на вброс бюллетеней.

полиция изъяла урну для голосования на участке №15-32 после жалобы на вброс бюллетеней. В Геленджике нескольким наблюдателям на избирательных участках выдали повестки в военкомат, сообщил депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов. Это подтвердил военком Геленджика.

Атаки на избирательные пункты

Избирательный участок в Запорожской области уничтожен в результате атаки беспилотников.

уничтожен в результате атаки беспилотников. В Красноярске неизвестные вчера напали на машину ЛДПР.

неизвестные вчера напали на машину ЛДПР. Избирком Херсонской области 8 сентября сообщил о двух сбитых БПЛА, которые пытались атаковать избирательный участок.

Реакция других стран