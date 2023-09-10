Выборы-2023. Главное к этому часу

С 8 по 10 сентября в 85 регионах России проходит трехдневное голосование на выборах разных уровней — губернаторов, депутатов заксобраний, глав и депутатов муниципальных образований. Основным его днем станет воскресенье. В этом году в 24 субъектах используется Дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
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Единый день голосования-2023
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Первые итоги
- Губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа по результатам тайного голосования депутатов избран Дмитрий Артюхов («Единая Россия»).
Явка
- В голосовании на выборах губернатора Воронежской области приняли участие более 36,59% избирателей.
- В Краснодарском крае в первый день выборов явка на выборах разных уровней составила 24,11%.
- В Липецкой области явка на довыборах в Госдуму за два дня составила 23,74%, на довыборах депутатов городской думы Краснодара — 11,49%.
- В Нижегородской области на выборах губернатора проголосовали 35,6% избирателей.
- В Омской области на выборах губернатора явка к утру 10 сентября составила 18,82%.
- В Орловской области она достигла 43,81%.
- Явка на выборах в Прикамье за два дня голосования составила 10,44%.
- К вечеру 9 сентября явка на выборах в Заксобрание Ростовской области составила 29,6%.
- В Ярославской области по итогам двух дней проголосовали 17,53% избирателей.
- Избирательные участки в ДНР из-за высокой явки (74,01% на выборах депутатов народного совета республики и 68,32% на выборах депутатов донецкого горсовета) закроются не в 20:00, а в 15:00.
Работа ДЭГ
- В первый день голосования ЦИК получил 213 обращений, больше всего было жалоб на нестабильную работу ДЭГ в Москве.
- По словам Эллы Памфиловой, менее чем за два дня было заблокировано более 15 тыс. DDoS-атак на ресурсы ДЭГ. В Москве атаки на сервер 8 сентября стали причиной задержки СМС для онлайн-голосования.
Нарушения
- Председателя УИК №1246 в Москве временно отстранят от работы после сообщений о фальсификации на выборах мэра города, бумажные бюллетени проголосовавших 8 сентября аннулируют.
- В селе Сенцово Липецкой области полиция изъяла урну для голосования на участке №15-32 после жалобы на вброс бюллетеней.
- В Геленджике нескольким наблюдателям на избирательных участках выдали повестки в военкомат, сообщил депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов. Это подтвердил военком Геленджика.
Атаки на избирательные пункты
- Избирательный участок в Запорожской области уничтожен в результате атаки беспилотников.
- В Красноярске неизвестные вчера напали на машину ЛДПР.
- Избирком Херсонской области 8 сентября сообщил о двух сбитых БПЛА, которые пытались атаковать избирательный участок.
Реакция других стран
- США считают фиктивными организованные Россией выборы в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
- МИД Украины заявлял, что страна не признает выборы в этих регионах, «они не будут иметь никаких правовых последствий».