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Коммерсантъ FM
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В Липецкой области полиция изъяла урну для голосования после жалобы на вброс

Сотрудники полиции изъяли урну для голосования на участке №15–32 в селе Сенцово в Липецком районе Липецкой области после жалобы ЛДПР на вброс бюллетеней. Два сотрудника УИКа отстранены от работы до выяснения обстоятельств.

Как сообщил «Ъ» депутат Липецкого облсовета от ЛДПР Анатолий Емельянов, сегодня, 9 сентября, на УИК №15–32 в присутствии кандидата в депутаты Госдумы Анатолия Емельянова был осуществлен вброс бюллетеней в избирательную урну. По словам господина Емельянова, на том же участке 8 сентября также были зафиксированы вбросы бюллетеней.

«В настоящее время сотрудники правоохранительных органов изъяли урну для голосования. Облизбирком принял решение аннулировать все бумажные бюллетени на этом УИКе за 8 и 9 сентября»,— сообщил Анатолий Емельянов.

В единый день голосования — с 8 по 10 сентября — в Липецкой области проводятся выборы депутатов представительных органов муниципальных образований, а также довыборы депутата Госдумы по одномандатному избирательному округу.

Фотогалерея

Единый день голосования-2023

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Донецк. Мужчина с автоматом на избирательном участке

Донецк. Мужчина с автоматом на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков голосует на избирательном участке №287

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков голосует на избирательном участке №287

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Новосибирск. Мужчина заходит в кабинку для голосования

Новосибирск. Мужчина заходит в кабинку для голосования

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Алушта. Пенсионерка голосует на дому

Алушта. Пенсионерка голосует на дому

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов с сыновьями на избирательном участке №73

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов с сыновьями на избирательном участке №73

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Донецк. Сотрудник МЧС выходит из кабинки для голосования

Донецк. Сотрудник МЧС выходит из кабинки для голосования

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Донецк. Член участковой избирательной комиссии

Донецк. Член участковой избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Алушта. Мужчина готовится проголосовать

Алушта. Мужчина готовится проголосовать

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Стенд с портретами и информацией о кандидатах на избирательном участке №157

Москва. Стенд с портретами и информацией о кандидатах на избирательном участке №157

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москва. Жители столицы голосуют на избирательном участке №59

Москва. Жители столицы голосуют на избирательном участке №59

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Алушта. Члены избирательной комиссии

Алушта. Члены избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Алушта. Мужчина опускает бюллетень в КОИБ

Алушта. Мужчина опускает бюллетень в КОИБ

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Новосибирск. Избиратель на участке в Сибирском госуниверситете водного транспорта

Новосибирск. Избиратель на участке в Сибирском госуниверситете водного транспорта

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Новосибирск. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опускает бюллетень в урну

Новосибирск. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опускает бюллетень в урну

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Москва. Мужчина изучает стенд с информацией о кандидатах в мэры

Москва. Мужчина изучает стенд с информацией о кандидатах в мэры

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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Донецк. Мужчина с автоматом на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков голосует на избирательном участке №287

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Новосибирск. Мужчина заходит в кабинку для голосования

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Алушта. Пенсионерка голосует на дому

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов с сыновьями на избирательном участке №73

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Донецк. Сотрудник МЧС выходит из кабинки для голосования

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Донецк. Член участковой избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Алушта. Мужчина готовится проголосовать

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Стенд с портретами и информацией о кандидатах на избирательном участке №157

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москва. Жители столицы голосуют на избирательном участке №59

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Алушта. Члены избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Алушта. Мужчина опускает бюллетень в КОИБ

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Новосибирск. Избиратель на участке в Сибирском госуниверситете водного транспорта

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Новосибирск. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опускает бюллетень в урну

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Москва. Мужчина изучает стенд с информацией о кандидатах в мэры

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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