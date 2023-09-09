В Липецкой области полиция изъяла урну для голосования после жалобы на вброс

Сотрудники полиции изъяли урну для голосования на участке №15–32 в селе Сенцово в Липецком районе Липецкой области после жалобы ЛДПР на вброс бюллетеней. Два сотрудника УИКа отстранены от работы до выяснения обстоятельств.

Как сообщил «Ъ» депутат Липецкого облсовета от ЛДПР Анатолий Емельянов, сегодня, 9 сентября, на УИК №15–32 в присутствии кандидата в депутаты Госдумы Анатолия Емельянова был осуществлен вброс бюллетеней в избирательную урну. По словам господина Емельянова, на том же участке 8 сентября также были зафиксированы вбросы бюллетеней.

«В настоящее время сотрудники правоохранительных органов изъяли урну для голосования. Облизбирком принял решение аннулировать все бумажные бюллетени на этом УИКе за 8 и 9 сентября»,— сообщил Анатолий Емельянов.

В единый день голосования — с 8 по 10 сентября — в Липецкой области проводятся выборы депутатов представительных органов муниципальных образований, а также довыборы депутата Госдумы по одномандатному избирательному округу.