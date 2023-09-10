ЦИК сообщил об уничтоженном избирательном участке в Запорожье при атаке дронов

Один из избирательных участков на выборах в Запорожской области в ночь на 10 сентября был уничтожен в результате атаки дронов, сообщил зампред Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев. Пострадавших нет.

«Сегодня в Запорожской области в ночь после атаки дронов был уничтожен избирательный участок, но было 2:05, и никого из членов комиссии там не было. Понятно, что это цель запугать, чтобы люди не вышли на работу»,— сказал господин Булаев в ходе пресс-подхода в информационном центре ЦИК (цитата по ТАСС).

С 8 по 10 сентября на подконтрольной ВС РФ части Запорожской области проходят выборы в заксобрание. По итогам первого дня голосования явка в регионе составила 28,16%.

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