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Коммерсантъ FM
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ЦИК сообщил об уничтоженном избирательном участке в Запорожье при атаке дронов

Один из избирательных участков на выборах в Запорожской области в ночь на 10 сентября был уничтожен в результате атаки дронов, сообщил зампред Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев. Пострадавших нет.

«Сегодня в Запорожской области в ночь после атаки дронов был уничтожен избирательный участок, но было 2:05, и никого из членов комиссии там не было. Понятно, что это цель запугать, чтобы люди не вышли на работу»,— сказал господин Булаев в ходе пресс-подхода в информационном центре ЦИК (цитата по ТАСС).

С 8 по 10 сентября на подконтрольной ВС РФ части Запорожской области проходят выборы в заксобрание. По итогам первого дня голосования явка в регионе составила 28,16%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Первый прошел».

Фотогалерея

Единый день голосования-2023

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Донецк. Члены избирательной комиссии Гимназии №6 во время выступления на участке перед избирателями

Донецк. Члены избирательной комиссии Гимназии №6 во время выступления на участке перед избирателями

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Макеевка. Выездная избирательная комиссия во дворе жилого дома

Макеевка. Выездная избирательная комиссия во дворе жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Донецк. Мужчина с автоматом на избирательном участке

Донецк. Мужчина с автоматом на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Макеевка. Избиратели на голосовании

Макеевка. Избиратели на голосовании

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков голосует на избирательном участке №287

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков голосует на избирательном участке №287

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Новосибирск. Мужчина заходит в кабинку для голосования

Новосибирск. Мужчина заходит в кабинку для голосования

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Алушта. Пенсионерка голосует на дому

Алушта. Пенсионерка голосует на дому

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов с сыновьями на избирательном участке №73

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов с сыновьями на избирательном участке №73

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Внуковское. Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия», первый заместитель руководителя партийной фракции в Госдуме России Дмитрий Гусев на избирательном участке №3300

Внуковское. Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия», первый заместитель руководителя партийной фракции в Госдуме России Дмитрий Гусев на избирательном участке №3300

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Донецк. Сотрудник МЧС выходит из кабинки для голосования

Донецк. Сотрудник МЧС выходит из кабинки для голосования

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Донецк. Член участковой избирательной комиссии

Донецк. Член участковой избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Алушта. Мужчина готовится проголосовать

Алушта. Мужчина готовится проголосовать

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Стенд с портретами и информацией о кандидатах на избирательном участке №157

Москва. Стенд с портретами и информацией о кандидатах на избирательном участке №157

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москва. Жители столицы голосуют на избирательном участке №59

Москва. Жители столицы голосуют на избирательном участке №59

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Алушта. Члены избирательной комиссии

Алушта. Члены избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Алушта. Мужчина опускает бюллетень в КОИБ

Алушта. Мужчина опускает бюллетень в КОИБ

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Новосибирск. Избиратель на участке в Сибирском госуниверситете водного транспорта

Новосибирск. Избиратель на участке в Сибирском госуниверситете водного транспорта

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Новосибирск. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опускает бюллетень в урну

Новосибирск. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опускает бюллетень в урну

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Москва. Мужчина изучает стенд с информацией о кандидатах в мэры

Москва. Мужчина изучает стенд с информацией о кандидатах в мэры

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Донецк. Плакат «Добро пожаловать» на избирательном участке

Донецк. Плакат «Добро пожаловать» на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Донецк. Члены избирательной комиссии Гимназии №6 во время выступления на участке перед избирателями

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Макеевка. Выездная избирательная комиссия во дворе жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Донецк. Мужчина с автоматом на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Макеевка. Избиратели на голосовании

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков голосует на избирательном участке №287

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Новосибирск. Мужчина заходит в кабинку для голосования

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Алушта. Пенсионерка голосует на дому

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов с сыновьями на избирательном участке №73

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Внуковское. Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия», первый заместитель руководителя партийной фракции в Госдуме России Дмитрий Гусев на избирательном участке №3300

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Донецк. Сотрудник МЧС выходит из кабинки для голосования

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Донецк. Член участковой избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Алушта. Мужчина готовится проголосовать

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Стенд с портретами и информацией о кандидатах на избирательном участке №157

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москва. Жители столицы голосуют на избирательном участке №59

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Алушта. Члены избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Алушта. Мужчина опускает бюллетень в КОИБ

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Новосибирск. Избиратель на участке в Сибирском госуниверситете водного транспорта

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Новосибирск. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опускает бюллетень в урну

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Москва. Мужчина изучает стенд с информацией о кандидатах в мэры

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Донецк. Плакат «Добро пожаловать» на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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