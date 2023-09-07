Госдеп пригрозил санкциями за поддержку выборов в присоединенных к РФ регионах

США считают фиктивными организованные Россией выборы в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), в также в Запорожской и Херсонской областях и в Крыму. Против тех, кто поддержит эти выборы, могут вести санкции, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

По его словам, действия России «демонстрируют вопиющее игнорирование таких принципов устава ООН, как уважение государственного суверенитета и территориальной целостности, которые лежат в основе глобальной безопасности и стабильности». «Мы напоминаем всем лицам, которые могут поддержать фиктивные выборы России на Украине, в том числе выступая в качестве так называемых "международных наблюдателей", что они могут подвергнуться санкциям и визовым ограничениям»,— цитирует его пресс-служба Госдепа.

В мае Владимир Путин подписал закон, предусматривающий проведение выборов на территориях, где действует военное положение, в единый день голосования. Он пройдет 10 сентября. В нем впервые примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Избирательные кампании проведут в общей сложности в 85 субъектах. В 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах — выборы депутатов законодательных органов власти.

Подробности — в публикации «Ъ» «Волеизъявление в свободной форме».

Лаура Кеффер