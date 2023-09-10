На Кубани в основной день голосования открылись 765 избирательных участков

В муниципалитетах Краснодарского края в основной день голосования, 10 сентября, открылись 765 избирательных участков. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

По данным властей, на Кубани 9-10 сентября проходят 62 муниципальные избирательные компаний различного уровня. Жители края выбирают 49 глав городских и сельских поселений и 183 муниципальных депутата. Проголосовать на выборах могут более 1 млн человек. Так, дополнительные выборы пройдут в городские думы Армавира, Геленджика, Краснодара и Новороссийска, а также в городские советы Сочи и Анапы.

В первый день выборов явка в Краснодарском крае составила 24,11%. Всего в регионе на участки пришли 268 тыс. жителей, имеющих право голоса.

10 сентября на участках работают независимые наблюдатели. Выборы освещают более 50 аккредитованных СМИ. Обеспечивают общественный порядок 5,5 тыс. человек – сотрудники полиции, Росгвардии, казаки, отмечают в администрации Кубани. Закроются избирательные участки традиционно в 20:00.

Александр Орлов

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