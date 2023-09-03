Что нужно знать о едином дне голосования-2023

В единый день голосования пройдет свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ. В выборах будут участвовать более 81 тыс. кандидатов. По итогам будет замещено около 34 тыс. мандатов и выборных должностей. Проголосовать смогут до 65 млн человек.

Где избирают

В 21 субъекте РФ пройдут выборы высших должностных лиц. В том числе будет избран мэр города федерального значения Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным на 02.09.2023

По данным на 02.09.2023



Полный список кандидатов в губернаторы смотрите здесь.

В Ямало-Ненецком автономном округе глава региона будет утвержден региональными депутатами из кандидатур, представленных президентом. Аналогичная процедура будет действовать в новых регионах.

В 20 регионах, в том числе четырех новых, пройдут выборы депутатов заксобраний. Выборы на новых территориях проводятся исключительно по партийным спискам, участвовать в них будут только кандидаты от пяти парламентских партий. В остальных регионах действует смешанная система (партсписки + одномандатники).

Также пройдут выборы депутатов местных парламентов в 16 региональных столицах, в том числе на новых территориях. Еще в одном административном центре, Хабаровске, выберут мэра. В каждом четвертом регионе избирательные кампании пересекутся. Например, в Якутии и Хакасии они пройдут на всех трех уровнях сразу — там будут избирать губернаторов, депутатов заксобраний и административных центров.

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Помимо основных избирательных кампаний, в единый день голосования состоятся довыборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам: в Карачаево-Черкесии (округ №16), Крыму (№19), Красноярском крае (№56) и Липецкой области (№114).

Кого избирают

Свои кандидатуры на выборах всех уровней выдвинули более 85 тыс. человек, в том числе более 12 тыс. в качестве самовыдвиженцев. Зарегистрированы 81 306 кандидатов, из них 70 726 — от 20 политических партий из 23, выдвигавших кандидатов, и 10 580 самовыдвиженцев. По словам главы ЦИКа Эллы Памфиловой, доля отказов в регистрации остается «исчезающе малой — не более 1,5% по всем уровням выборов».

Самый большой конкурс в основных избирательных кампаниях разворачивается на выборах депутатов по партспискам. Меньше всего проблем с регистрацией традиционно у кандидатов от парламентских партий. Некоторые трудности возникли только у «Новых людей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным на 02.09.2023

По данным на 02.09.2023



С другой стороны, менее половины кандидатов, выдвинувшихся не от партий, смогли завершить процесс регистрации. В частности, на губернаторских выборах в этом году не зарегистрирован ни один самовыдвиженец. На протяжении последних пяти лет хотя бы один кандидат успешно проходил этап регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным на 31.08.2023

По данным на 31.08.2023



Кто и как избирает

По словам главы ЦИКа, потенциальный охват избирателей составит более 65 млн человек. Таким образом, в различных голосованиях смогут принять участие 60% россиян с правом голоса.

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В том числе, согласно утвержденному ЦИКом специальному порядку, проголосовать смогут заключенные СИЗО, находящиеся за пределами своего региона. Всего в России около 300 таких учреждений, где в среднем может содержаться до 97 тыс. избирателей. В этом году эксперимент пройдет лишь в Москве (8 изоляторов) и Подмосковье (12 изоляторов), а проголосовать иногородние избиратели смогут только на губернаторских выборах.

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Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в этом году пройдет в 24 регионах. В том числе на выборах губернаторов Алтайского края, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Псковской областей, выборах в региональные парламенты Архангельской, Владимирской и Ярославской областей, Ненецкого автономного округа.

По данным ЦИКа на 30 августа, участие в ДЭГ хотят принять 900 тыс. жителей регионов, в которых в сентябре пройдут выборы (899 987 тыс. заявок). Еще почти 200 тыс. человек хотят голосовать по месту пребывания в «Мобильном избирателе». По числу поданных заявлений Московская область является крупнейшим электоральным регионом. За ней следуют Алтайский край, Нижегородская и Свердловская области. По доле желающих проголосовать удаленно среди всех избирателей региона лидирует Псковская область.

Регионы—лидеры по числу желающих проголосовать удаленно

Регион Подано заявлений (на 30.08.2023) Всего избирателей (на 1.07.2023) Доля от всех избирателей региона (%) Московская область 377 679 6 033 678 6,3 Алтайский край 95 586 1 767 003 5,4 Нижегородская область 71 633 2 491 728 2,9 Свердловская область 70 386 3 299 699 2,1 Новосибирская область 49 891 2 174 422 2,3 Воронежская область 45 883 1 816 822 2,5 Псковская область 42 364 506 042 8,4 Ярославская область 36 825 995 254 3,7 Владимирская область 29 510 1 083 910 2,7 Архангельская область 26 091 860 557 3,0 Источники: ЦИК РФ, расчеты «Ъ».