Что нужно знать о едином дне голосования-2023

В единый день голосования пройдет свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ. В выборах будут участвовать более 81 тыс. кандидатов. По итогам будет замещено около 34 тыс. мандатов и выборных должностей. Проголосовать смогут до 65 млн человек.
Где избирают
В 21 субъекте РФ пройдут выборы высших должностных лиц. В том числе будет избран мэр города федерального значения Москвы.
По данным на 02.09.2023
Полный список кандидатов в губернаторы смотрите здесь.
В Ямало-Ненецком автономном округе глава региона будет утвержден региональными депутатами из кандидатур, представленных президентом. Аналогичная процедура будет действовать в новых регионах.
В 20 регионах, в том числе четырех новых, пройдут выборы депутатов заксобраний. Выборы на новых территориях проводятся исключительно по партийным спискам, участвовать в них будут только кандидаты от пяти парламентских партий. В остальных регионах действует смешанная система (партсписки + одномандатники).
Также пройдут выборы депутатов местных парламентов в 16 региональных столицах, в том числе на новых территориях. Еще в одном административном центре, Хабаровске, выберут мэра. В каждом четвертом регионе избирательные кампании пересекутся. Например, в Якутии и Хакасии они пройдут на всех трех уровнях сразу — там будут избирать губернаторов, депутатов заксобраний и административных центров.
Помимо основных избирательных кампаний, в единый день голосования состоятся довыборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам: в Карачаево-Черкесии (округ №16), Крыму (№19), Красноярском крае (№56) и Липецкой области (№114).
Кого избирают
Свои кандидатуры на выборах всех уровней выдвинули более 85 тыс. человек, в том числе более 12 тыс. в качестве самовыдвиженцев. Зарегистрированы 81 306 кандидатов, из них 70 726 — от 20 политических партий из 23, выдвигавших кандидатов, и 10 580 самовыдвиженцев. По словам главы ЦИКа Эллы Памфиловой, доля отказов в регистрации остается «исчезающе малой — не более 1,5% по всем уровням выборов».
Самый большой конкурс в основных избирательных кампаниях разворачивается на выборах депутатов по партспискам. Меньше всего проблем с регистрацией традиционно у кандидатов от парламентских партий. Некоторые трудности возникли только у «Новых людей».
По данным на 02.09.2023
С другой стороны, менее половины кандидатов, выдвинувшихся не от партий, смогли завершить процесс регистрации. В частности, на губернаторских выборах в этом году не зарегистрирован ни один самовыдвиженец. На протяжении последних пяти лет хотя бы один кандидат успешно проходил этап регистрации.
По данным на 31.08.2023
Кто и как избирает
По словам главы ЦИКа, потенциальный охват избирателей составит более 65 млн человек. Таким образом, в различных голосованиях смогут принять участие 60% россиян с правом голоса.
В том числе, согласно утвержденному ЦИКом специальному порядку, проголосовать смогут заключенные СИЗО, находящиеся за пределами своего региона. Всего в России около 300 таких учреждений, где в среднем может содержаться до 97 тыс. избирателей. В этом году эксперимент пройдет лишь в Москве (8 изоляторов) и Подмосковье (12 изоляторов), а проголосовать иногородние избиратели смогут только на губернаторских выборах.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в этом году пройдет в 24 регионах. В том числе на выборах губернаторов Алтайского края, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Псковской областей, выборах в региональные парламенты Архангельской, Владимирской и Ярославской областей, Ненецкого автономного округа.
По данным ЦИКа на 30 августа, участие в ДЭГ хотят принять 900 тыс. жителей регионов, в которых в сентябре пройдут выборы (899 987 тыс. заявок). Еще почти 200 тыс. человек хотят голосовать по месту пребывания в «Мобильном избирателе». По числу поданных заявлений Московская область является крупнейшим электоральным регионом. За ней следуют Алтайский край, Нижегородская и Свердловская области. По доле желающих проголосовать удаленно среди всех избирателей региона лидирует Псковская область.
Регионы—лидеры по числу желающих проголосовать удаленно
|Регион
|Подано заявлений (на 30.08.2023)
|Всего избирателей (на 1.07.2023)
|Доля от всех избирателей региона (%)
|Московская область
|377 679
|6 033 678
|6,3
|Алтайский край
|95 586
|1 767 003
|5,4
|Нижегородская область
|71 633
|2 491 728
|2,9
|Свердловская область
|70 386
|3 299 699
|2,1
|Новосибирская область
|49 891
|2 174 422
|2,3
|Воронежская область
|45 883
|1 816 822
|2,5
|Псковская область
|42 364
|506 042
|8,4
|Ярославская область
|36 825
|995 254
|3,7
|Владимирская область
|29 510
|1 083 910
|2,7
|Архангельская область
|26 091
|860 557
|3,0
Источники: ЦИК РФ, расчеты «Ъ».
Цифры по ДЭГ не включают Москву, которая голосует на своей платформе. В столице на фоне роста популярности дистанционного голосования принято решение сократить количество физических избирательных участков — с 3,4 тыс. до 2 тыс. По данным ЦИКа, нагрузка на физические участки неуклонно снижается.
Трехдневное голосование на выборах-2023 выбрали большинство регионов, в которых будут проводиться основные избирательные кампании. Исключением на губернаторских выборах стали Тюменская (один день) и Омская (два дня) области, на выборах в заксобрания — Башкортостан и Бурятия (оба региона — один день), на голосовании в административных центрах — Хабаровский край, Свердловская область (два дня), Ингушетия, Тюменская область (один день). Довыборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам также будут проводиться в течение трех дней подряд: 8–10 сентября.
С 1 по 4 сентября проводится досрочное голосование на более 300 экстерриториальных избирательных участках, образованных в 81 регионе. На них могут проголосовать жители новых территорий, находящиеся вдали от дома.
Найти свой избирательный участок можно с помощью поисковика на сайте ЦИК РФ.