ЛДПР сообщила о нападении на машину партии в Красноярске

ЛДПР сообщила, что на машину партии в Красноярске напали трое неизвестных: они удерживали дверь транспорта, не выпуская депутатов, а затем прокололи колесо ножом. Члены партии написали заявлению в полицию.

«Машина на несколько часов была выведена из строя, и работа наших представителей на выборах оказалась парализована»,— говорится в Telegram-канале ЛДПР.

Депутат ЛДПР Сергей Каргинов заявил, что целью нападения было «сорвать контроль над ходом выборов» и «запугать представителей партии».

С 8 по 10 сентября в 85 регионах проходят выборы в муниципальные и региональные органы власти, а также довыборы в Госдуму по четырем округам. В 21 субъектах, включая Москву и Подмосковье, выбирают глав регионов.