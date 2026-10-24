Главные новости к утру 24 октября
В Крыму произошел блэкаут из-за удара ВСУ
Ночью в Крыму произошел блэкаут. По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, свет был отключен из-за удара ВСУ по энергоинфраструктуре. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщал об аварии на энергосетях за пределами полуострова. Вскоре местные власти сообщили о возвращении энергии.
Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил об отправке первых танкеров с российским дизелем в сторону США, сообщил вице-премьер Александр Новак. Первое судно должно прибыть в Штаты 9 ноября.
Немецкая торговая компания Metro AG заявила, что не согласовывала пожертвование 1 млрд руб. фонду «Народный фронт. Все для Победы!» от своего российского подразделения. Материнская компания потеряла операционный контроль над бизнесом в РФ с 28 сентября — после его передачи во временное управление, сообщили в Metro.
В Брянской области автобус, который ехал из Москвы, попал под удар ВСУ. При ударе погибла женщина, трое пострадали.
Саудовская Аравия в этом году не будет проводить музыкальный конкурс «Интервидение», сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
Сегодня юношеская сборная России выступит на турнире FIFA впервые с 2022 года. Команда будет играть под национальным флагом и с гимном страны.