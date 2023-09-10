Явка на выборах в Прикамье за два дня голосования едва превысила 10%

За два дня хода голосования в Прикамье явка на выборах без учета данных дистанционного электронного голосования составила 10,44% или 26161 человек, сообщает региональный избирком.

Явка на довыборах депутата заксобрания Пермского края по округу №17 составила - 9,51%, в Пермскую гордуму по округу №5 – 6,44%.

На выборах думы Горнозаводского городского округа - 11,75%, думы Кизеловского городского округа - 14,11%, думе Краснокамского городского округа - 8,69%, думы Оханского городского округа - 18,81%, думы Чайковского городского округа - 12,17%.

Все 215 избирательных участков, задействованных в выборах, будут работать сегодня до 20 вечера. Также до 20:00 продолжается дистанционное электронное голосование.