Рядом с избирательным участком в Херсонской области нашли боевую гранату

Вблизи избирательного участка в селе Счасливцево Херсонской области 9 сентября была обнаружена боевая граната, сообщила председатель регионального избиркома Марина Захарова. Пока гранату не обезвредили, работа участковой комиссии была приостановлена.

«Во время обследования прилегающей территории избирательного участка №96, расположенного в Счасливцево, была обнаружена боевая граната. Она была размещена в кустах, ее не было видно... Взрывотехники ее обезвредили»,— сказала госпожа Захарова и уточнила, что на время работы взрывотехников деятельность участковой комиссии была приостановлена.

Впервые в российской юрисдикции на выборах голосуют жители подконтрольных ВС РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В этих регионах действует военное положение, поэтому, согласно недавним поправкам к законодательству, в случае угрозы безопасности выборы могут быть приостановлены на любом этапе.

Подробнее о ходе выборово — в материале «Ъ» «Первый прошел».