В Баварии загорелся бывший чайный домик Гитлера
В Германии случился пожар в бывшей резиденции Адольфа Гитлера «Кельштайнхаус», также известной как «Орлиное гнездо». Здание, выполнявшее роль чайного домика нацистского лидера, оказалось полностью охвачено огнем, передает Bild.
Немецкая полиция предполагает, что здание могли поджечь. Был задержан подозреваемый в возможном преступлении — мотоциклист, которого полицейские заметили по дороге к месту происшествия.
По предварительным данным, во время возгорания в здании никого не было, пострадавших нет. Зарево от пожара было видно на расстоянии нескольких километров. Представитель полиции Лиза Майер заявила, что пожарные испытывают трудности с тушением огня из-за труднодоступности объекта, расположенного на высоте 1834 метра, передает Agence France-Presse.
Здание было построено в 1937–1938 годах как представительская чайная резиденция для Гитлера, хотя сам диктатор посещал ее крайне редко. Вторую мировую войну объект пережил практически без повреждений. Сегодня комплекс принадлежит федеральной земле Бавария, на его территории действует историческая выставка.