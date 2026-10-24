В Баварии загорелся бывший чайный домик Гитлера

По предварительным данным, во время возгорания в здании никого не было, пострадавших нет. Зарево от пожара было видно на расстоянии нескольких километров. Представитель полиции Лиза Майер заявила, что пожарные испытывают трудности с тушением огня из-за труднодоступности объекта, расположенного на высоте 1834 метра, передает Agence France-Presse.