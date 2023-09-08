В Ненецком автономном округе на два часа остановили ДЭГ

Члены территориальной избирательной комиссии на два часа — с 21:00 до 23:00 по местному времени — остановили дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в Ненецком автономном округе.

Граждане автономного округа голосуют одновременно на выборах собрания депутатов НАО и на выборах собрания депутатов Архангельской области. «Из-за технической ошибки такое сочетание голосований привело к отказу в выдаче избирателям одного из комплектов бюллетеней: часть избирателей получили только бюллетени первых выборов, часть — только вторых»,— говорится в сообщении ТИК.

В связи с этим члены комиссии решили приостановить ДЭГ в округе на два часа. «Речь не идет об удалении из блокчейна системы ДЭГ каких-либо бюллетеней — все соответствующие транзакции останутся доступны всем наблюдателям, а после возобновления выдачи бюллетеней голосование получит новый идентификатор»,— отмечается в сообщении. Избиратели, не получившие бюллетени, добавили в ТИК, смогут проголосовать в оставшееся до окончания голосования время (20:00 10 сентября).