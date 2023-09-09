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Коммерсантъ FM
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Памфилова рассказала о жалобах на нестабильную работу ДЭГ в Москве

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что в первый день голосования ЦИК получил 213 обращений. По ее словам, больше всего их поступило из Москвы, связаны они были с работой дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Элла Памфилова

Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В основном обращения были связаны с нестабильной работой сервисов ДЭГ в начале, а также со сбоями терминалов электронного голосования на участках»,— рассказала госпожа Памфилова (цитата по «РИА Новости»).

Пользователи московских «Госуслуг» (mos.ru) жаловались, что им не приходит СМС-сообщение с кодом, необходимым для онлайн-участия, обратил внимание РБК. Причиной задержки стала атака на серверы компании «Интермобилити», отвечающей за доставку сообщений, заявил ее совладелец Даниил Титаренко.

«Наши службы безопасности зафиксировали попытку атаки на нашу систему, в связи с этим в некоторых случаях наблюдаются задержки с доставкой СМС для участников электронного голосования. На ход голосования это никак не влияет. Избиратели получат СМС, просто с небольшой задержкой, и смогут проголосовать»,— заверил он ТАСС.

Дистанционное электронное голосование в Москве организовано на собственной платформе и проводится с 2019 года. На прошлогодних муниципальных выборах и на думских выборах 2021-го электронным голосованием воспользовались почти 2 млн избирателей. 7 сентября в Мосгоризбиркоме разделили ключ расшифрования результатов электронного голосования на выборах мэра. Участки для голосования открыты 8, 9 и 10 сентября с 8 до 20 часов.

О ходе голосования — в публикации «Ъ» «Первый прошел».

Лаура Кеффер

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