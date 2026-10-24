Юношеская сборная России выступит на турнире FIFA впервые с 2022 года

На стартовом этапе 189 сборных разбили на 32 группы: в большинстве из них выступит по шесть команд, а в трех — по пять. По результатам этих матчей участников распределят по шести дивизионам (от A до F). Команды, которые заняли первые места в своих группах, отправятся на высший уровень A, обладатели вторых мест сыграют в дивизионе B, а остальные сформируют группы уровнями ниже.