Юношеская сборная России выступит на турнире FIFA впервые с 2022 года
Юношеская сборная России по футболу (U-15) впервые с 2022 года выступит на официальном турнире под эгидой FIFA — юношеском чемпионате мира и фестивале. Команда выступит под национальным флагом и с гимном страны, передает ТАСС.
Соревнования пройдут в Баку — матчи примут спорткомплекс «Ховсан» и Хрустальный зал. Формат игр адаптирован под юношеский футбол: встречи состоятся на уменьшенных полях в составе 8 на 8 игроков и будут состоять из двух таймов по 20 минут.
На стартовом этапе 189 сборных разбили на 32 группы: в большинстве из них выступит по шесть команд, а в трех — по пять. По результатам этих матчей участников распределят по шести дивизионам (от A до F). Команды, которые заняли первые места в своих группах, отправятся на высший уровень A, обладатели вторых мест сыграют в дивизионе B, а остальные сформируют группы уровнями ниже.
Турнирная система устроена так, что в play-off после поражения команда не выбывает, а переходит в матчи с другими уступившими соперниками. Медали разыграют на каждом из шести уровней мастерства, а главный титул чемпионов достанется победителю высшего дивизиона A.
Свой стартовый поединок сборная России проведет 24 октября против команды Судана в 13:30 мск. Уже на следующий день, 25 октября, россиян ждут игры со сборными Сьерра-Леоне и Джибути, а 26 октября состоятся встречи с ровесниками из Афганистана и Турции.