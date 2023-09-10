Явка на довыборах в гордуму Краснодара в первый день составила 11,49%

В первый день голосования на довыборах депутатов городской думы Краснодара явка составила 11,49%. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

За процессом голосования в течение дня на всех избирательных участках следили 956 наблюдателей от политических партий и общественных движений, отметили в мэрии.

В 8 часов утра 10 сентября в Краснодаре стартовал второй день голосования. В краевом центре работают 65 избирательных участков. Голосование за краснодарских депутатов проходят в трех внутригородских округах — Карасунском, Прикубанском и Центральном. Два участка в краевом центре оборудованы электронными комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

«Выборы проходят без нарушений, в штатном режиме. На каждом участке работают наблюдатели, они внимательно следят за ходом голосования», — отметил председатель ТИК «Центральная» Краснодара Роман Иващенко.

Всего в муниципалитетах Краснодарского края в основной день голосования, 10 сентября, открылось 765 избирательных участков. В регионе проходят 62 муниципальные кампании различного уровня.

Александр Орлов

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