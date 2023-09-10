Избирательные участки в ДНР закроются в 15:00 из-за высокой явки

Избирательная комиссия Донецкой народной республики решила закрыть участки в единый день голосования не в 20:00, а в 15:00. Решение принято из-за высокой явки в первые два дня голосования и при досрочном голосовании.

«Кроме того, на это решение также повлияло наше стремление обеспечить безопасность не только избирателям, но и членам наших участковых комиссий. Закрытие участков в три часа дня позволит нашим коллегам провести подсчет голосов, привести все необходимые документы в соответствие с требованиями действующего законодательства по вышестоящим избирательным комиссиям в светлое время суток»,— сказал председатель региональной избирательной комиссии Владимир Высоцкий (видеокомментарий опубликован в Telegram-канале избиркома). Он отметил, что сотрудником избиркомов во время выборов поступали угрозы.

Явка на выборах депутатов народного совета ДНР составила 74,01%, на выборах депутатов донецкого горсовета — 68,32%.

О ходе выборов в РФ — в материале «Ъ» «Первый прошел».

Леонид Уварчев