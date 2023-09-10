Губернатором ЯНАО избран Дмитрий Артюхов

Губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа по результатам тайного голосования избран Дмитрий Артюхов («Единая Россия»). За него проголосовали большинство депутатов окружного заксобрания. Господин Артюхов занимает пост губернатора с 2018 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

«Был изготовлен 21 бюллетень. За Артюхова Дмитрия Андреевича — 17 голосов»,— сказал председатель счетной комиссии закособрания Ямала Игорь Герелишин (цитата по «РИА Новости»). Церемония вступления в должность губернатора Ямала пройдет во второй половине дня 10 сентября.

Дмитрию Артюхову 35 лет. В мае 2018 года президент России Владимир Путин назначил господина Артюхова временно исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. 9 сентября 2018 года он был избран главой региона большинством голосов депутатов окружного законодательного собрания и в тот же день вступил в должность. До этого Дмитрий Артюхов был замгубернатора ЯНАО по вопросам развития экономики и привлечения инвестиций.