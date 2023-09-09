Депутат КПРФ заявил о выдаче повесток наблюдателям на выборах в Геленджике

Депутат городской думы Краснодара, секретарь комитета КПРФ Александр Сафронов сообщил, что нескольким наблюдателям на избирательных участках в Геленджике выдали повестки в военкомат. В самом военкомате эту информацию отрицают и утверждают, что «никакого такого распоряжения по поводу выдачи повесток на избирательных участках не было и быть не может».

В Telegram-канале Александр Сафронов опубликовал фотографии двух повесток, в которых указано, что их получателям необходимо явиться в военкомат для «уточнения личных данных».

Один из получателей, согласно тексту повестки, Игорь Огородников — наблюдатель на муниципальных выборах в Геленджике на участке № 940. Он сообщил краснодарскому изданию «93.ru», что помимо него повестку получил еще один наблюдатель. Третьему наблюдателю о требовании явиться в военкомат сообщили «в устной форме», передает издание. Имя второго наблюдателя господин Огородников не назвал. Судя по тексту повестки, речь идет об Алексее Лобанове.

В военкомате Геленджика изданию «Подъем» заявили об отсутствии распоряжений по поводу выдачи повесток на избирательных участках. «Мы повестки раздаем только согласно регламенту, когда у нас идут свои мероприятия. А мероприятия по учету данных у нас сейчас не запланированы»,— заявили в военкомате.

Лусине Баласян