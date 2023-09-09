Бумажные бюллетени за 8 сентября на одном из участков в Москве аннулируют

Председателя участковой избирательной комиссии (УИК) №1246 в московском районе Соколиная гора временно отстранят от работы после сообщений о фальсификации на выборах мэра города. Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила, что бумажные бюллетени проголосовавших 8 сентября аннулируют.

Утром сегодня, 9 сентября, в Telegram-канале депутата Госдумы от КПРФ Сергея Обухова появились видеозаписи, на которых УИК №1246 меняет бюллетени в сейф-пакетах. Руководитель штаба по наблюдению Вадим Ковалев назвал произошедшее беспрецедентной ситуацией. На участок направили группу для выяснения обстоятельств.

«Мы приняли решение аннулировать все бумажные бюллетени на этом УИКе на данный момент. Председатель комиссии будет отстранена от работы до выяснения обстоятельств. Мы не можем допустить, чтобы одно недоразумение дискредитировало все голосование»,— заявила госпожа Кириллова, ее слова приводятся в Telegram-канале Общественного штаба.

При этом она отметила, что бюллетеней, которые необходимо аннулировать, «не так много», поскольку большинство москвичей воспользовались системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ). По данным Общественного штаба, на сегодняшнее утро в дистанционном электронном голосовании поучаствовали свыше 1,6 млн человек. В ЦИКе сообщали о жалобах россиян, в особенности жителей Москвы, на нестабильную работу ДЭГ.

О ходе голосования — в публикации «Ъ» «Первый прошел».

Лусине Баласян