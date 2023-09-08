Причиной задержки СМС для онлайн-голосования в Москве стали атаки на сервер

Причиной задержки поступления сообщений об авторизации на портале дистанционного электронного голосования стала попытка атаки на серверы компании, осуществляющей доставку СМС. Об этом сообщил совладелец компании ГК «Интермобилити» Даниил Титаренко. Он подчеркнул, что на ход голосования произошедшее никак не повлияет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Наши службы безопасности зафиксировали попытку атаки на нашу систему, в связи с этим в некоторых случаях наблюдаются задержки с доставкой СМС для участников электронного голосования. Избиратели получат СМС, просто с небольшой задержкой, и смогут проголосовать. В настоящее время делаем все возможное, чтобы восстановить корректную работу системы»,— сказал господин Титаренко ТАСС.

После начала онлайн-голосования на выборах в Москве избиратели стали сообщать о трудностях с получением СМС для верификации. «Большой поток желающих принять участие, все заходят на один ресурс. В течение нескольких часов ситуация нормализуется, ориентировочно к 12:00–14:00»,— объяснил зампредседателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Илья Массух.

В 2023 году выборы в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся сегодня, 8 сентября. Основным днем голосования станет 10 сентября. Запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте, а также дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным одномандатным избирательным округам.

Подробнее о выборах — в публикации «Ъ» «Дихотомия, как и было сказано».

Милена Костерева