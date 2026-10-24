В Рязани отменяют продажу топлива по номерам машин
В Рязани и в Рязанском округе отменяют систему продажи бензина по номерам автомобилей. Глава области Павел Малков сообщил, что уже подписал соответствующее постановление — оно начнет действовать с 24 октября.
Суть ограничений заключалась в том, что машины, у которых первая цифра номера четная, могли заправляться по четным дням, а автомобили с нечетной первой цифрой номера — по нечетным. Такая система действовала с 28 августа. Ее ввели из-за топливного кризиса.
Губернатор сообщил, что система была эффективной и принесла результаты. «Следим за поставками топлива, постоянно на связи с федеральными ведомствами и поставщиками. Если понадобится, оперативно возобновим действие системы»,— добавил господин Малков.
Орловская область была первым регионом в стране, которая ввела систему «чет-нечет» в условиях топливного кризиса, говорил ее глава Андрей Клычков. По его словам, эту практику переняли еще 15 регионов. Среди них — Нижегородская, Курская, Тамбовская, Псковская, Липецкая и другие области.