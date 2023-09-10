В Ярославской области начался заключительный день голосования на выборах

В Ярославской области начался третий и заключительный день голосования на выборах. В регионе открылись 826 постоянных избирательных участков и 21 — временный (в больницах, исправительных учреждениях и так далее). Об этом сообщили в региональном избиркоме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Избирательная комиссия Ярославской области Фото: Избирательная комиссия Ярославской области

По итогам двух дней голосования, в выборах приняли участие 173 тыс. человек, что составляет 17,53% избирателей. Лидером явки стал округ №30 (Брейтовский, Мышкинский, Некоузский и Угличский районы). На избирательные участки пришли 24,9 тыс. человек или 30,65% избирателей. Наименьшая явка в округе №14 (Фрунзенский район Ярославля), там проголосовали 7,52% от общего числа избирателей.

По данным на вечер 9 сентября, в Ярославской области участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли более 50 тыс. избирателей, что составляет 81% от всех зарегистрировавшихся.

«8 и 9 сентября существенных нарушений в ходе голосования зафиксировано не было. Надеемся, что и последний день пройдет в соответствии с законом, легитимно и без нарушений»,— сообщили в избиркоме.

Сегодня избирательные участки будут работать до 20:00.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 61 738 человек зарегистрировались на дистанционное электронное голосование на выборах в Ярославскую областную думу. На 46 депутатских мест в облдуме претендует около 400 кандидатов-одномандатников и семь политических партий.

В регионе в период с 8 по 10 сентября проходит 38 кампаний. Основная — выборы депутатов Ярославской областной думы.

Алла Чижова