Военком Геленджика подтвердил вручение повесток двум наблюдателям на выборах

Военный комиссар Геленджика Сергей Козлов объяснил, почему двум наблюдателям вручили повестки в военкоматы на избирательных участках во время выборов. По его словам, эти два гражданина ранее не явились в военкоматы для уточнения персональных данных.

«Уклоняющиеся от явки в военкомат оказались участниками выборного процесса. Если бы в пятницу граждане явились в военкомат, никто бы их не отвлекал от работы в комиссии»,— говорится в комментарии господина Козлова в Telegram-канале Муниципального центра управления Геленджика.

Военком рассказал, что изначальна повестка в военкомат была направлена наблюдателям в четверг, 7 сентября. Оба гражданина числятся безработными, «потому уточнить их данные через организации не представляется возможным». Один из них отказался получить повестку, вторая повестка была вручена отцу состоящего на воинском учете. После того, как оба гражданина не явились в военкомат, было уточнено их местонахождение, чтобы вручить повестки лично.

Сергей Козлов отметил, что «никакой мобилизационной кампании в зону СВО не ведется». По его словам, такие повестки геленджичанам раздаются ежедневно.

О вручении повесток ранее рассказал депутат городской думы Краснодара, секретарь комитета КПРФ Александр Сафронов и сами наблюдатели. Утверждалось, что еще одному наблюдателю о требовании явиться в военкомат сообщили в устной форме.

Леонид Уварчев